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    Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı'nın aldığı ödül gibi cezaya tepkiler dinmiyor

    Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i vahşice hayattan kopardı. Boğdu, varile koyup yaktı, üzerine beton dökerek dereye attı! Tam 13 kez hakim karşısına çıktı. Haksız tahrikten 23 yıl ceza aldı. Sadece 14.5 yıl hapis yatacak olması ise vicdanları yaraladı. Mahkemenin verdiği karara 83 milyondan tepki yağdı...

    Gözyaşı Pınar’ı

    Tarihler, 21 Temmuz 2020'yi gösterdiğinde Türkiye bir vahşete tanıklık etti. Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i katletti. Genç kızı boğduktan sonra varile koyup yaktığını, üzerine beton döküp dere kenarına attığını itiraf etti! Soruşturmada elde edilen detaylar tüyler ürpertti. Buna göre cinayetin işlendiği bağ evindeki sigara izmaritleri incelendi. O izmaritlerde katilin annesi Ayten Avcı ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın DNA'sı tespit edildi! Kardeşi Mert Avcı da cep telefonu sinyaline göre cinayet saatinde bağ evindeydi!



    AİLESİ YARDIM ETTİ
    Türkiye'nin konuştuğu davada tam 13 duruşma geçti. Pazartesi günü yapılan son duruşmada söz alan Metin Avcı, "Karıncayı bile incitmem. Pınar namusumu kirletti" dedi! Avukatının "Müvekkilim canavarca hisle öldürse başka türlü öldürürdü" savunması pes dedirtti. Herkes caniye en ağır cezanın verilmesini beklerken açıklanan karar şoke etti. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Avcı'ya müebbet hapis cezası verdi. Haksiz tahrik indirimi uygulayarak cezayı 23 yıla indirdi! Ailesi beraat etti. Acılı ailenin avukatı Rezzan Epözdemir, karara isyan etti. "Katil sadece 14.5 yıl hapis yatacak" dedi.



    HUKUKÇULAR DA TEPKİLİ
    CEZA AVUKATI ÖZLEM BULDUK AYTANC:
    Haksız tahrik mağdurun faile karşı somut bir eyleminden kaynaklı olur. Bu olayda uygulamansı hukuka uygun değildir.
    CEZA HUKUKU UZMANI AVUKAT ABDULLAH KIŞTIN: Pınar Gültekin'in öldürülme biçimi bir bütün olarak değerlendirildiğinde, haksız tahrik davranışı söz konusu değildir.
    AVUKAT SERKAN TOPER: Verilen karar, kamu vicdanında ağır bir yara açmıştır. Kararda hata varsa bunun istinaf ve temyiz süreçlerinde düzeltilme olasılığı kuvvetle muhtemeldir.



        ÇELİK: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik kararla ilgili açıklama yaptı. "Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalıştırmaktadır" ifadesini kullandı.



        BU KARARI KABUL ETMİYORUZ
        Cemal Metin Avcı'nın eşi Eda Avcı, cinayetin ardından boşanma davası açtı. Çift, geçtiğimiz yıl ayrıldı. Eda Avcı 5 milyon lira tazminat kazandı.



        Hakime "Siz kızınızın küllerini öptünüz mü?" diye soran anne Şefika Gültekin, karara isyan etti. "Cumhurbaşkanı'ndan rica ediyorum; adalet bu değil! Kabul etmiyoruz" dedi.
        HAYRETTİN ŞAŞMAZ-MİKAİL ZEYBEK

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