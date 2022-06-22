Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı'nın aldığı ödül gibi cezaya tepkiler dinmiyor

Tarihler, 21 Temmuz 2020'yi gösterdiğinde Türkiye bir vahşete tanıklık etti. Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i katletti. Genç kızı boğduktan sonra varile koyup yaktığını, üzerine beton döküp dere kenarına attığını itiraf etti! Soruşturmada elde edilen detaylar tüyler ürpertti. Buna göre cinayetin işlendiği bağ evindeki sigara izmaritleri incelendi. O izmaritlerde katilin annesi Ayten Avcı ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın DNA'sı tespit edildi! Kardeşi Mert Avcı da cep telefonu sinyaline göre cinayet saatinde bağ evindeydi!