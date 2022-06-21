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    • Yaşam
    • 22.06.2022 01:07
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    • 22.06.2022 01:24
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    İletişim Başkanlığı'ndan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama: Provokasyon ve manipülasyona dikkat

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Devletin tüm imkanlarıyla, kurum ve kuruluşların en üst düzeyde koordinasyonuyla yangına müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "Kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arzetmektedir." ifadelerine yer verildi.

    Provokasyona karşı resmi kanalları takip edin

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


    Yedi adalar mevkiinde saat 19.58'de çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başladı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye hareket etti.



    PROVOKASYON VE MANİPÜLASYONLARA DİKKAT!
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili dezenformasyon konusunda önemli bir uyarıda bulundu.



    İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Marmaris'te süren ve devletimizin tüm imkânlarıyla, kurum ve kuruluşlarımızın en üst düzeyde koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arzetmektedir."



        "SPEKÜLATİF BİLGİLERE KARŞI DİKKATLİ OLALIM"
        Orman Genel Müdürlüğü'nden de konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "Yangınların ardından sosyal medyada yayılan yanlış ve spekülatif bilgilere karşı dikkatli olalım. Vatandaşlarımızı, sadece resmî ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



        2 BAKAN AFET BÖLGESİNE İNTİKAL ETTİ
        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik çalışmaları incelemek üzere bölgeye hareket etti.

        Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kirişci ile Soylu, saat 20.02'de Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangını yakından takip edecek ve bölgede incelemelerde bulunacak.



        Bakanlara, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey eşlik etti.
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