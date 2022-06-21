İletişim Başkanlığı'ndan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama: Provokasyon ve manipülasyona dikkat

Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yedi adalar mevkiinde saat 19.58'de çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başladı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye hareket etti.
PROVOKASYON VE MANİPÜLASYONLARA DİKKAT!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili dezenformasyon konusunda önemli bir uyarıda bulundu.
İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Marmaris'te süren ve devletimizin tüm imkânlarıyla, kurum ve kuruluşlarımızın en üst düzeyde koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arzetmektedir."