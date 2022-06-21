İletişim Başkanlığı'ndan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama: Provokasyon ve manipülasyona dikkat





2 BAKAN AFET BÖLGESİNE İNTİKAL ETTİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik çalışmaları incelemek üzere bölgeye hareket etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kirişci ile Soylu, saat 20.02'de Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangını yakından takip edecek ve bölgede incelemelerde bulunacak.