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    • Güncel
    • 21.06.2022 12:38
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    • 21.06.2022 12:52
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    SON DAKİKA! AK Parti'den Pınar Gültekin davasıyla ilgili flaş açıklama

    Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pınar Gültekin davasında verilen kararla ilgili açıklama yaptı. Çelik, "Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz." dedi.

    AK Parti’den Pınar Gültekin davasıyla ilgili flaş açıklama

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pınar Gültekin davasında verilen kararla ilgili açıklama yaptı. Çelik, "Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz." dedi.

    İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar
    Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz.

    Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır.

    Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır.

    PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA NE OLDU?
    Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Cemal Metin Avcı cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan 5 kişi de duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti; Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan Avcı'ya önce 'ağırlaştırılmış müebbet' verdi, sonra da haksız tahrik olduğu gerekçesiyle cezayı 23 yıla indirdi.

    Cemal Metin Avcı 14,5 yıl hapis yatacak. Peki bu karar nasıl alındı? Haksız tahrik indirimi hangi durumlarda verilir? Avukat Devrim Nur Kayabalı şöyle değerlendirdi:

    "Biz kararın taammüden adam öldürmeden verildiğini görüyoruz. Bu kasıt anlamına gelir. Hukuken bir fail bir suç işlerken işlediği fiilin anlam ve önemini bilecek, sonuçlarını bilecek aynı zamanda bunları kabul edecek ve bu suçu işlemeye devam edecek demektir. Mahkeme burada 'fail bu kızı bilerek isteyerek öldürmüştür' diyor ve hükmü oradan kuruyor.

    Bu hükmün arkasından 'haksız tahrik' diyor. Kasti işlenmiş bir suçta haksız tahrik indirimini nasıl uyguluyorsunuz? Haksız tahrik, bir kişiyi hukuka aykırı bir eylem neticesinde çok şiddetli eylem ve keder altında bırakırsanız, kişi de o an düşünme kabiliyeti uzaklaşırsa olur. Bu esnada bir suç işlerse be diğer durumlarla bunu derlersiniz varlığına kanaat getirirseniz bu indirimi yapabilirsiniz.

        Burada adli tıp raporlarına ve dosyaya baktığımız zaman Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i takip ediyor, (ısrarlı takip ve taciz var) birlikte olmak için tehdit ediyor ve şantaj yapıyor geçmişte yaşanan bu tip olaylar var. Daha sonra bu kızı kaçırıyor ardında darp ediyor sonra boğup öldürmeye çalışıyor ve sonra yakıyor.

        Raporlar göre; yakılma olayında önce hala Pınar'ın öldürme fonksiyonları yerinde görünüyor. Burada haksız tahrik kabul edilemez. Burada düşünme kabiliyetini kaybetmiştir durumu ortadan kalkmıştır. Yakılma olayından önce kişi çıkıyor benzin alıyor ve telefon görüşmesi yapıyor bu süreçte düşünme durumu olmuştur.

        İşte burada kişi ölüm neticesi gerçekleşene kadar buna isteyerek devam etmiştir. Burada haksız tahrik söz konusu değildir. Bu adalete kesinlikle uygun bir karar değildir. Bu karardan ötürü toplum vicdanı ayağa kalmış durumda. Burada mahkeme önündeki mevzuatı adalete aykırı şekilde uygulayacaksa ciddi bir problem var demektir.

        Burada 23 yıl ceza veriliyor ve infaz kurallarına göre 14,5 yıl hapis yatacak. VE bu sürenin tamamı kapalı cezaevinde geçmez. Bunun açık cezaevi ve denetimleri olacaktır. Bu şekilde bir caniyi topluma karıştırırsanız eğer o zaman diğer insanları nasıl koruyacaksınız?"

        KADEM DE TEPKİ GÖSTERDİ
        KADEM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Adalet bu kez tecelli etmedi! Genç bir kadının akıl almaz yöntemlerle eziyet çektirilerek vahşice katledildiği PınarGültekin davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, "haksız tahrik indirimiyle" 23 yıla düşürdü.

        "CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMENİN TAHRİKİ OLAMAZ"
        Diğer sanıkların ise beraatine karar verdi. Bu vahşet dolu olayda, sanığın ifadeleriyle haksiz tahrik indirimi uygulanması, toplumun adalet duygusunu zedelemiştir. Canavarca hisle kasten öldürmenin haksız tahriki olmaz, olamaz!

        Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yargı sürecini takip edeceğiz.
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        Balkan Ninnisi
        Haberler Güncel SON DAKİKA! AK Parti'den Pınar Gültekin davasıyla ilgili flaş açıklama
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