SON DAKİKA! AK Parti'den Pınar Gültekin davasıyla ilgili flaş açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pınar Gültekin davasında verilen kararla ilgili açıklama yaptı. Çelik, "Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz." dedi.
İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar
Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz.
Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır.
Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır.
PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA NE OLDU?
Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Cemal Metin Avcı cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan 5 kişi de duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti; Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan Avcı'ya önce 'ağırlaştırılmış müebbet' verdi, sonra da haksız tahrik olduğu gerekçesiyle cezayı 23 yıla indirdi.
Cemal Metin Avcı 14,5 yıl hapis yatacak. Peki bu karar nasıl alındı? Haksız tahrik indirimi hangi durumlarda verilir? Avukat Devrim Nur Kayabalı şöyle değerlendirdi:
"Biz kararın taammüden adam öldürmeden verildiğini görüyoruz. Bu kasıt anlamına gelir. Hukuken bir fail bir suç işlerken işlediği fiilin anlam ve önemini bilecek, sonuçlarını bilecek aynı zamanda bunları kabul edecek ve bu suçu işlemeye devam edecek demektir. Mahkeme burada 'fail bu kızı bilerek isteyerek öldürmüştür' diyor ve hükmü oradan kuruyor.
Bu hükmün arkasından 'haksız tahrik' diyor. Kasti işlenmiş bir suçta haksız tahrik indirimini nasıl uyguluyorsunuz? Haksız tahrik, bir kişiyi hukuka aykırı bir eylem neticesinde çok şiddetli eylem ve keder altında bırakırsanız, kişi de o an düşünme kabiliyeti uzaklaşırsa olur. Bu esnada bir suç işlerse be diğer durumlarla bunu derlersiniz varlığına kanaat getirirseniz bu indirimi yapabilirsiniz.