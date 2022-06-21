SON DAKİKA! AK Parti'den Pınar Gültekin davasıyla ilgili flaş açıklama

Cemal Metin Avcı 14,5 yıl hapis yatacak. Peki bu karar nasıl alındı? Haksız tahrik indirimi hangi durumlarda verilir? Avukat Devrim Nur Kayabalı şöyle değerlendirdi:

"Biz kararın taammüden adam öldürmeden verildiğini görüyoruz. Bu kasıt anlamına gelir. Hukuken bir fail bir suç işlerken işlediği fiilin anlam ve önemini bilecek, sonuçlarını bilecek aynı zamanda bunları kabul edecek ve bu suçu işlemeye devam edecek demektir. Mahkeme burada 'fail bu kızı bilerek isteyerek öldürmüştür' diyor ve hükmü oradan kuruyor.

Bu hükmün arkasından 'haksız tahrik' diyor. Kasti işlenmiş bir suçta haksız tahrik indirimini nasıl uyguluyorsunuz? Haksız tahrik, bir kişiyi hukuka aykırı bir eylem neticesinde çok şiddetli eylem ve keder altında bırakırsanız, kişi de o an düşünme kabiliyeti uzaklaşırsa olur. Bu esnada bir suç işlerse be diğer durumlarla bunu derlersiniz varlığına kanaat getirirseniz bu indirimi yapabilirsiniz.