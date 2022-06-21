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    • Yaşam
    • 22.06.2022 01:44
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    • 22.06.2022 01:44
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    Şanlıurfa'da kahreden olay! Kurulma aşamasındaki fabrika yandı: Binlerce liralık makineler de etkilendi

    Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde henüz faaliyet geçmeyen ve bir süredir hazırlıkların yapıldığı yağ fabrikasında sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. Yangının hemen ardından itfaiye ekipleri müdahale edip söndürse de binlerce liralık ekipmanlar hasar gördü.

    İHA
    Şanlıurfa’da kahreden olay!

    Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde daha faaliyete başlayamayan yağ fabrikası alevlere teslim oldu. Yangını söndürmek için ilçeye kent merkezi, ilçeler ve Gaziantep'ten itfaiye ekipleri ile jandarma ve emniyete ait tomalar sevk edildi.

    Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yaşandı. Yemeklik yağ üretimi yapmak için kurulma aşamasında olan bir fabrikada yangın çıktı.

    Daha kurulmamış ve ambalaj içindeki makinelerin bulunduğu yerde çıkan yangın, kısa sürede fabrikanın her yerini sardı. Yangın nedeniyle Şanlıurfa merkez, Suruç, Birecik ilçeleri ve Gaziantep'ten itfaiye ekipleri ile jandarma ve emniyete ait tomalar sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, yangına müdahale ederken dumandan etkilenen işçiler için olay yerine ambulanslar sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine müdahale ederek oksijen verdi. Ekipler yangını büyük uğraşlar sonunda kontrol altına aldı. Yangında henüz ambalajı sökülmemiş milyonlarca lira değerindeki son teknoloji çok sayıda makinenin hasar gördüğü belirtildi.

    Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ederken bölgeye giden Birecik Kaymakamı Kadir Duman, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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    Haberler Yaşam Şanlıurfa'da kahreden olay! Kurulma aşamasındaki fabrika yandı: Binlerce liralık makineler de etkilendi
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