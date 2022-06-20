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    • Yaşam
    • 21.06.2022 00:52
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    • 21.06.2022 01:00
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    Selin vurduğu Ankara'ya yeni uyarı! Mansur Yavaş hazırlığını yaptın mı?

    Geçtiğimiz haftalarda selin vurduğu Ankara için yeni bir uyarı yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada kuzey ve batı bölgelerinde yarın öğleden sonra kuvvetli sağanak yağışın beklendiği belirtildi. Geçenlerde yaşanan sağanak sonrası Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2023 bildirisi için şehir şehir gezmesi büyük olay olmuştu.

    Selin vurduğu Ankara’ya yeni uyarı!

    Ankara'nın kuzey ve batı bölgelerinde yarın öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    VALİLİK UYARDI

    Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yarın öğleden sonra ilimizin kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır." uyarısında bulunuldu.

    Geçtiğimiz günlerde şiddetli yağış nedeniyle mazgallar taştı, bazı yollar göle döndü, evleri su bastı ve araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekmişti.

    Çankaya ve Keçiören ilçelerinde evleri su bastığı öğrenildi. Keçiören'de bir vatandaş selde bir süre sürüklenmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri su basan alanları temizlemek için çalışma başlatmıştı.

    KORKMAZ: "BURASI 3 AYDA BİR ÇÖKÜYOR"

    Ankara'nın Çankaya ilçesi Beşevler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Cadde'si üzerinde yağmur suları nedeni ile yol saat öğle sıralarında çöktü. Oluşan çukur nedeni ile yolun bir kısmı güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.

    Alpaslan Korkmaz, yol çöküntüsünün olduğu bölgede oturduğunu belirterek, "Yolun altında herhalde bir gider var. Her ay gelip toprak ve taşla doldurmalarına rağmen yağmur suyu götürüyor. Burası 3 ayda bir çöküyor. Buraya araç da park ediyorlar. Burada dün gece araç yoktu. Olsaydı içine düşerdi. Sabah kalktığımda zaten yol çökmüştü. Gece birisi karanlıkta görmese içine düşer. Bugün sabah geldiler, şeritlerle çevirip gittiler. Sonra da gelen giden olmadı" dedi.

        ÜNAL: ŞEHRİN BAŞKANI MANSUR YAVAŞ NEREDE ACABA?

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Fatih Ünal, "Mansur Yavaş niye hiç twit atmadı? Ankara dün sel felaketlerine maruz kaldı. Hemşehrilerimiz ev ve işyerlerinde, araçları ile birlikte yollarda mahsur kaldı. Çok merak ediyorum. Ankara su altında kalmışken şehrin başkanı Mansur Yavaş nerede acaba? En son Van'dan görüntü vermişti" dedi.

        ANKARA VALİLİĞİ ANI SEL, SU BASKINI VE DOLU YAĞIŞINA KARŞI UYARMIŞTI

        Ankara Valiliği, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurarak ani sel, su baskını ve dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunmuştu.

        Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre 09.00-23.00 saatleri arasında Ankara çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
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        Haberler Yaşam Selin vurduğu Ankara'ya yeni uyarı! Mansur Yavaş hazırlığını yaptın mı?
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