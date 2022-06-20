Selin vurduğu Ankara'ya yeni uyarı! Mansur Yavaş hazırlığını yaptın mı?

Ankara'nın kuzey ve batı bölgelerinde yarın öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.
VALİLİK UYARDI
Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yarın öğleden sonra ilimizin kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır." uyarısında bulunuldu.
Geçtiğimiz günlerde şiddetli yağış nedeniyle mazgallar taştı, bazı yollar göle döndü, evleri su bastı ve araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekmişti.
Çankaya ve Keçiören ilçelerinde evleri su bastığı öğrenildi. Keçiören'de bir vatandaş selde bir süre sürüklenmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri su basan alanları temizlemek için çalışma başlatmıştı.
KORKMAZ: "BURASI 3 AYDA BİR ÇÖKÜYOR"
Ankara'nın Çankaya ilçesi Beşevler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Cadde'si üzerinde yağmur suları nedeni ile yol saat öğle sıralarında çöktü. Oluşan çukur nedeni ile yolun bir kısmı güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.
Alpaslan Korkmaz, yol çöküntüsünün olduğu bölgede oturduğunu belirterek, "Yolun altında herhalde bir gider var. Her ay gelip toprak ve taşla doldurmalarına rağmen yağmur suyu götürüyor. Burası 3 ayda bir çöküyor. Buraya araç da park ediyorlar. Burada dün gece araç yoktu. Olsaydı içine düşerdi. Sabah kalktığımda zaten yol çökmüştü. Gece birisi karanlıkta görmese içine düşer. Bugün sabah geldiler, şeritlerle çevirip gittiler. Sonra da gelen giden olmadı" dedi.