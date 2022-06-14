Ankara'da her yağış sonrası aynı manzara! Bozulan yollar ve evler sular altında

Ankara'da bir haftadır devam eden sağanağın etkilerinin en çok hissedildiği yer olan Mamak'ta hayat zaman zaman durma noktasına geldi. Altyapı yetersizliği sebebiyle her yağış sonrası ilçede sular altında kalarak bozulan yollar vatandaşların olumsuz etkilenmelerine sebep olurken, sürücüler de bir kazaya kurban gitmemek için ecel terleri döktü.
CHP'Lİ BELEDİYECİLİK SIFIR
Yollardan güçlükle geçen araçların da zaman zaman çukurlara girmesi trafikte olumsuz anlar yaşanmasına neden oldu. Bazı vatandaşların evlerini su basarken, binalarının zemin katı sel suları altında kalan çevre sakinleri ise sorunlarının çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.
VATANDAŞ MAĞDUR
Binalarının zemininde çöpler biriktiğini söyleyen Tahsin Dön, "Her yağış yağdığı zaman bu apartmanın altı şerden kurtulmuyor. Bu parkı yapmış oldukları yerde rögarlar tamamıyla su almıyor ve bizim buraya dökülüyor. Şu anda çok mağdur durumdayız. Ekip gönderdiler, 'buraya dolduğu için temizlik yapamayız, yağmur kesildikten sonra tekrar haber verin, gelelim temizleyelim' dediler. Yalnız temizleme önemli değil, bizim duvarımızın yükselmesi gerekiyor. Yükselmediği müddetçe de oradan gelen parktan gelen su buraya doğru geliyor. Ev sahipleri çok mağdur durumda. Ne yapacağımızı, ne edeceğimizi şaşırdık. Şu anda bir kamyon pislik var burada onları aldırmak istiyoruz ve özellikle şu duvarın yapılması, o parktan bu tarafa su geçmemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.