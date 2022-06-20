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    • Yaşam
    • 21.06.2022 00:47
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    • 21.06.2022 00:47
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    İstanbul Büyükçekmece'de kavga! Silahlar da çekilince 1'i ağır 9 kişi yaralandı

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde akşam saatlerinde bir kafede iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir kavga çıktı. Kavganın kısa sürede büyümesinin ardından silahlar da çekilince 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

    DHA
    İstanbul Büyükçekmece’de kavga

    İstanbul Büyükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili 14 kişiyi gözaltına aldı.

    Olay, Sinanoba Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere götürüldü.

    ŞÜPHELİ 14 KİŞİ GÖZALTINDA
    Polis olay yerine güvenlik şeridi çekerek çalışma yaparken, kafenin güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Yaşanan olayın ardından kaçan şüpheli 14 kişi gözaltına alındı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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    Haberler Yaşam İstanbul Büyükçekmece'de kavga! Silahlar da çekilince 1'i ağır 9 kişi yaralandı
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