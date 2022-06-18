Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek'ten sert açıklamalar: Ölümlerin tek müsebbibi Mansur Yavaş’tır

"MAZGALLARI TEMİZLEMEK ZORUNDASINIZ"

Melih Gökçek'in A Haber Televizyonu'nda yayınlanan "Gündem Özel" programında yaptığı açıklamalar şöyle:



"Bu Ankapark nasıl bir Ankapark ki, kanalizasyon yapılmıyor, Ankapark'tan yapılmıyor. Metro yapılmıyor, Ankapark'tan yapılmıyor. Sosyal yardım yapılmıyor, Ankapark'tan yapılmıyor. Alt yapı yapılmıyor, Ankapark'tan yapılmıyor…"

"Mansur Yavaş mazgalları temizlemedi. Mazgalların içerisine normal şartlarda yağmur yağdığı zaman çamur artıkları ve toprak girer. Hava açtıktan sonra çamur kurur ve o mazgalın içine giren toprak mazgalda katılaşır, taşlaşır ve beton gibi olur. Mazgalları temizlemezseniz takdirde yağmur geldiğinde doğrudan doğruya sel felaketi olur. Mazgalları temizlemek zorundasınız.

YOL HALİNE GETİRDİ

"Derelere bakmak zorundasınız. CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit ve iki vatandaşımızın hayatını kaybettiği yerde Tatlar Deresi bulunuyor. Buradaki felaketin tek sebebi Mansur Yavaş'ın Tatlar Deresi'ni yol haline getirmesidir. Burası dere, derenin üstünü kapatıyor. ASKİ, Tatlar Deresi'nin üstünü kapatıyor. Yolun genişletilebilirsin ama dereyi de kapatarak yol genişletilebilir mi? Bu ihmal değil cinayet. Burada ölümlerin tek müsebbibi ASKİ'dir, dolayısıyla Mansur Yavaş'tır. Ağaçlar kesiliyor, dolgu yapılıyor. (Ankara Büyükşehir Belediyesi) Tatlar Deresi'ni kapatıyor. Dere kapatılıyor, yol yapılıyor. Böyle bir aptallık olur mu? Savcılıkların harekete geçmesi lazım. Bu işin sorumlusu ASKİ Genel Müdürü ve teknik personeldir. Bu konuda gerekli önlemleri almayan Mansur Yavaş'tır."

"ERGAZİ ATIKSU VE YAĞMURSUYU KOLLEKTÖR HATLARI YENİLEME İŞİ DURDURULDU…"

"Yenimahalle ilçesi İvedik Elektrokent Kavşağı var ve kavşakta yol var. Bu bölgede de sanayi bölgeleri bulunuyor. Mansur Yavaş döneminde ASKİ Genel Müdürü olan Prof. Dr. Cumali Kınacı, 10 Temmuz 2019 tarihinde açıklamada bulundu.



Prof. Dr. Cumali Kınacı, "Sık sık taşkınların meydana geldiği Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kollektör Hatları yenileme işi başlıyor. Batıkent Elektrokent Kavşağı'ndan Atlantis City AVM'ye kadar 1500 metre yağmursuyu ve 2771 metre atık su hattı döşenecek. Çalışma 2 ayda bitecek' ifadelerini kullandı."

"ASKİ Genel Müdürü, paylaşımda bulunuyor ve Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kollektör Hatları'nı yapacağını söylüyor.

2019 yılının Temmuz ayında açıklamada bulunuyor, 'Çalışma 2 ayda bitecek' diyor ancak çalışma bitmiyor. Bu çalışma bitmedikten sonra ne oluyor? Geçen sene burayı sel bastı. Buranın alt yapısını ASKİ yapacak. ASKİ bunu yapmıyor. Mansur Yavaş tedbir almıyor, yüzde yüz suçlu.."