Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.06.2022 01:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.06.2022 01:36
    ABONE OL

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan yangın! 11 katlı binada panik oluştu

    Kadıköy'ün Kozyatağı Mahallesinde gece yarısı 11 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle söndürüldü.

    AA
    Kadıköy’de gece yarısı korkutan yangın

    Kadıköy'de 11 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    Kozyatağı Mahallesi Yağız Sokak üzerinde bulunan 11 katlı bir binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlem alırken olay yerine Erenköy, Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir'den sevk edilen İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından söndürüldü.

    Yangın nedeniyle dışarı çıkan bina sakinleri, itfaiyenin yangına müdahalesini izledi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Balkan Ninnisi
    Haberler Yaşam Kadıköy'de gece yarısı korkutan yangın! 11 katlı binada panik oluştu
        SON DAKİKA