Bebek, Ümraniye, Beşiktaş... Sokakta cinsel ilişki, çıplaklık, rezillik! "Türkiye'nin hassas sinir uçlarına dokunma çabaları"

Nihat Hatipoğlu, "Kaldırıma kadar sarkmış çirkinlikler, kadınların müstehcen fotoğraflarını çekme gayretleri, Kur'an-ı Kerim'e ve peygamberlere saygısızlık, okunan ezana tahammülsüzlük ve bu tahammülsüzlüğü en çirkin ve utanmaz sözcüklerle gösterme gayreti.Türkiye'nin hassas sinir uçlarına dokunma çabaları." dedi.

Hatipoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Son zamanlarda daha önce hiç yaşamadığımız çirkin şeylere şahit oluyoruz. İstanbul'un en kalabalık merkezlerinden birinde veya açık alanlarda herhangi bir kadın ve erkek hiçbir edep, ahlak veya izan tanımadan, utanmadan ilişkiye giriyorlar. Aklın alacağı bir şey değil. Bu manzarayı hiçbir Avrupa ülkesinde göremezsiniz. Hemen hemen görmediğim hiçbir Avrupa şehri kalmadı. Hiçbirinde böyle bir manzaraya şahit olmadım.

Şimdi size sahihliği tartışılmış bir rivayet vereceğim. Lütfen bugün olan ile yüzyıllar öncesi kitaplara girmiş şu rivayeti karşılaştırın. Hz. Peygamber Efendimiz'e (SAV) nispet edilen rivayet aynen şöyle: