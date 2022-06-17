TikTok şarlatanı Mükremin Gezgin'e tepkiler sürüyor: Rezillikte çıtayı Everest'e çıkardı
Türkiye'nin gündemine oturan TikTok şarlatanı Mükremin Gezgin, yayınladığı doğum videosuyla tepkileri üzerine çekti. Öte yandan Gezgin'e yardımcı olan sağlık personeli ve hastane yönetimi de payına düşeni aldı. Ardından Mükremin Gezgin ve hastane personeli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Günaydın yazarı Tuba Kalçık, konuyu köşesine taşıdı. İşte Kalçık'ın o yazısı....
TikTok'ta yaklaşık 1.3 milyon takipçili Mükremin Gezgin'in aylardır hamile taklidi yaptığı ortaya çıkmıştı. Mükremin Gezgin, kendine hamile süsü vererek 9 ay boyunca "doğurdum, doğuruyorum" temalı videolar çekmişti.
Ameliyat masasında kurduğu doğum operasyonu mizanseniyle bebek dünyaya getirdiğini açıklayan Mükremin Gezgin, ülke gündemine bomba gibi düştü.
Mükremin Gezgin'in cinsiyeti erkek olduğu halde hamilelik ve doğum üzerine videolar çekmesi sosyal medyada tepki topladı, bunun üzerine ise Bakanlık soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Mükremin Gezgin'in TikTok'ta yayınladığı doğrum videosu kısa sürede 8 milyona yakın izlenirken Gezgin'e yardımcı olan sağlık personeli ve hastane yönetimine de tepki yağdı.
Gelen şikayetlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mükremin Gezgin ve hastane personeli hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı.