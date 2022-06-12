Bebek ve Ümraniye'de umuma açık alanlarda kayıtlara geçen cinsel ilişki skandalına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir çift yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre araba üzerinde ilişkiye girdi.
"SANA NE LAN"
Çift, kendilerine tepki gösteren bir kişinin "otele gidin evinize gidin" sözlerine de "Sana ne lan" diyerek karşılık verdi.
Servis edilen bu görüntüler infial etkisi yarattı.
Karanlık, kirli ve algılarla dolu haberlerde başı çeken ODA TV tarafından söz konusu görüntülerin servis edilmesi dikkatlerden kaçmadı.
TOPLUMUN SİNİR SUÇLARI İLE KİMLER OYNUYOR?
Önce Bebek sahili, Ümraniye, sonra Denizli ve şimdi de Beşiktaş'ta yaşanan bu skandal olayların üst üste gelmesi ve sosyal medyada hızlıca yayılması "Toplumun sinir uçları ile kimler oynuyor?" sorusunu da akıllara getirdi.