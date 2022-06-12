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    • Yaşam
    • 12.06.2022 22:43
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    • 12.06.2022 23:17
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    Toplumun sinir uçlarıyla oynayanlar yine devrede! Rezaletin yeni adresi Beşiktaş: Yağmur altında araba üstünde cinsel ilişkiye girdiler

    Kamuya açık alanlarda cinsel ilişki ve çıplaklık görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Daha önce Bebek ve Ümraniye'de kayıtlara geçen skandalın yeni adresi Beşiktaş oldu. Servis edilen görüntülerde bir çift yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre araba üzerinde ilişkiye girdi. Söz konusu mide bulandıran olayların zamanlamasının peş peşe olması dikkatlerden kaçmazken, toplumun sinir uçları ile oynamak isteyen kirli odakların oyunları bir kez daha gözler önüne serildi.

    takvim.com.tr
    Rezalet! Araba üstünde cinsel ilişkiye girdiler

    Bebek ve Ümraniye'de umuma açık alanlarda kayıtlara geçen cinsel ilişki skandalına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir çift yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre araba üzerinde ilişkiye girdi.



    "SANA NE LAN"
    Çift, kendilerine tepki gösteren bir kişinin "otele gidin evinize gidin" sözlerine de "Sana ne lan" diyerek karşılık verdi.



    Servis edilen bu görüntüler infial etkisi yarattı.


    Karanlık, kirli ve algılarla dolu haberlerde başı çeken ODA TV tarafından söz konusu görüntülerin servis edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

    TOPLUMUN SİNİR SUÇLARI İLE KİMLER OYNUYOR?
    Önce Bebek sahili, Ümraniye, sonra Denizli ve şimdi de Beşiktaş'ta yaşanan bu skandal olayların üst üste gelmesi ve sosyal medyada hızlıca yayılması "Toplumun sinir uçları ile kimler oynuyor?" sorusunu da akıllara getirdi.



        BEBEK'TE CİNSEL İLİŞKİ REZALETİ
        Bilindiği üzere Bebek sahilinde bir kadın ile erkeğin açık alandaki uygunsuz görüntülerinin yayınlanması üzerine savcılık harekete geçmiş, görüntülerdeki şüpheliler gözaltına alınmıştı.



        METRO GİRİŞİNDE AHLAKSIZLIK
        Bebek'teki rezaletin ardından Ümraniye'de bir skandal patlak verdi. Metro girişinde iki şahsın kamuya açık alanda cinsel ilşkiye girdiği görüldü.



        YARI ÇIPLAK MARKETTE ALIŞVERİŞ
        Denizli'de sabaha karşı bir marketten üstsüz şekilde alışveriş yapan kadının görüntüsü marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Yarı çıplak vaziyette alışveriş yaptıktan sonra marketten çıkan kadın hakkında soruşturma başlatıldı

        Beşiktaş'ta mide bulandıran görüntüler!
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        Haberler Yaşam Toplumun sinir uçlarıyla oynayanlar yine devrede! Rezaletin yeni adresi Beşiktaş: Yağmur altında araba üstünde cinsel ilişkiye girdiler
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