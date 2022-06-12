Bebek ve Ümraniye'de umuma açık alanlarda kayıtlara geçen cinsel ilişki skandalına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir çift yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre araba üzerinde ilişkiye girdi.





"SANA NE LAN"

Çift, kendilerine tepki gösteren bir kişinin "otele gidin evinize gidin" sözlerine de "Sana ne lan" diyerek karşılık verdi.