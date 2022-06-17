Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk felaketi hissetmiş! Son konuşmalar kan dondurdu





S: Can içimde sıkıntı var, başımıza bir şey gelecek, biraz düşün. Neden beklemiyoruz da kaçıyoruz? Kararsızım başımıza bir şey gelecek, yapmayalım bunu.

H: Korkma, babamın savcılıkta tanıdığı var.



S: Korkuyorum, içimde sıkıntı var, büyük bir şey olacak, gel yapmayalım!