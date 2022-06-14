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Haberler Magazin Beşiktaş'ta sokakta cinsel ilişkiye girmişlerdi! Arabanın üzerindeki rezalet görüntüyü veren isim ünlü oyuncu çıktı

Beşiktaş'ta sokakta cinsel ilişkiye girmişlerdi! Arabanın üzerindeki rezalet görüntüyü veren isim ünlü oyuncu çıktı

Beşiktaş'ta sokakta cinsel ilişkiye girmişlerdi! Arabanın üzerindeki rezalet görüntüyü veren isim ünlü oyuncu çıktı. Kamuya açık alanlarda cinsel ilişki ve çıplaklık görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Daha önce Bebek ve Ümraniye'de kayıtlara geçen skandalın yeni adresi Beşiktaş oldu. Servis edilen görüntülerde bir çift yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre araba üzerinde ilişkiye girdi. Söz konusu mide bulandıran olayların zamanlamasının peş peşe olması dikkatlerden kaçmazken, toplumun sinir uçları ile oynamak isteyen kirli odakların oyunları bir kez daha gözler önüne serildi. Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girip, kendilerini uyaran insanlara da hakaret eden çift gözaltına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan kişilerden birisinin oyuncu Zeynep S. olduğu ortaya çıktı. Diğer şüphelinin ise hakkı 2 suç kaydı bulunan otel sahibi Ahmet Ertan K. olduğu anlaşıldı.

14.06.2022 11:28 - Son Güncelleme: 14.06.2022 11:36
Beşiktaş’ta sokakta cinsel ilişkiye girmişlerdi! Arabanın üzerindeki rezalet görüntüyü veren isim ünlü oyuncu çıktı

Beşiktaş'ta sokakta cinsel ilişkiye girmişlerdi! Arabanın üzerindeki rezalet görüntüyü veren isim ünlü oyuncu çıktı.

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Beşiktaş’ta sokakta cinsel ilişkiye girmişlerdi! Arabanın üzerindeki rezalet görüntüyü veren isim ünlü oyuncu çıktı

İstanbul'da 11 Haziran günü saatler 04:54'ü gösterdiği sırada Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:48 inşaat alanı önünde hayasızca harekette bulunan ve ulu orta ilişkiye gire bir çift görüldü.

Beşiktaş’ta sokakta cinsel ilişkiye girmişlerdi! Arabanın üzerindeki rezalet görüntüyü veren isim ünlü oyuncu çıktı

KENDİLERİNİ UYARANLARA HAKARET ETTİLER
Çift, kendilerini uyaran insanlara aldırış etmezken birde hakarette bulundu.

Beşiktaş’ta sokakta cinsel ilişkiye girmişlerdi! Arabanın üzerindeki rezalet görüntüyü veren isim ünlü oyuncu çıktı

Kendilerine "Ne yapıyorsunuz? Eviniz yok mu sizin!" diye bağıran kişiye "Sana ne lan!" diye cevap veren çiftin görüntüleri büyük tepki çekti.

Beşiktaş’ta sokakta cinsel ilişkiye girmişlerdi! Arabanın üzerindeki rezalet görüntüyü veren isim ünlü oyuncu çıktı

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Olayın görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi ardından İstanbul polisi harekete geçti.

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