İtalya'daki helikopter kazasındaki soruşturma derinleşiyor! Her detayı yürekleri yaktı

Dünya, İtalya'daki helikopter kazasının şokunu atlatamadı. Korkunç olay perşembe günü yaşandı. Lucca kentinden havalanan A119 Koala Agusta tipi helikopter bir süre sonra radardan çıktı. İçinde İtalyan pilot Corrado Levorin, 4 Eczacıbaşı Holding çalışanı ile 2 Lübnanlı işadamı vardı. 3 gün süren arama çalışmalarının ardından enkaza bin 900 metre yükseklikteki Apenin Dağı'nda ulaşıldı. Kazada ne yazık ki sağ kurtulan olmadı. Yetkililer, kazayla ilgili cinayet soruşturması başlatırken ortaya çıkan detaylar şaşkınlık yarattı! Buna göre Corrado Levorin'in kontrolündeki helikopterden kara kutu çıkmadı! Uzmanlar, kazanın neden gerçekleştiğinin sır olarak kalacağını açıkladı. Bunun üzerine kazanın aydınlatılması için başka görgü tanıkları aranmaya başlandı. Arama kurtarma ekibinden Simone Baroncini, "Olay yerine gittiğimizde her yerde petrol vardı. 5 kişinin cenazesine ulaştık, pilot halen koltuğunda kemerle bağlıydı, diğer iki kişinin cansız bedenini metaller arasından bulduk" ifadesini kullandı. Sabah çıktığı koşu sırasında enkazı bulan Moreno Caprifogli de olay anını şöyle anlattı: "Yerde parçalar gördüm. Çöp sandım. Dikkatli bakınca, bunun aranan helikopter olduğunu anladım. Enkaz yanmıştı her yer petrol kokuyordu. Bölgede telefon çekmiyordu. 3 kilometre daha gittikten sonra yetkililere haber verdim.