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    • Yaşam
    • 14.06.2022 23:55
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    • 14.06.2022 23:55
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    Gaziantep'te kurbanlık fiyatları belli oldu

    Gaziantep'te Kurban Bayramı'na sayılı günler kala belirlenen kurbanlık fiyatlarında geçen yıla oranla yüzde 100'ü aşkın zam yapıldı. İşte kurbanlıkların fiyatlatları...

    Gaziantep’te kurbanlık fiyatları belli oldu

    Gaziantep'te büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık konusunda yetkili kurumlar Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatlarını belirlemek için bir araya geldi.

    Gaziantep Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı'nın katılımıyla Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde düzenlenen toplantıda, 2022 yılı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları belirlendi.

    "FİYATLARDA FİRE VERİLMEYECEK"

    Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada kurbanlık fiyatlarının belirlenmesinde üretim maliyetlerinin ve halkın alım gücünün göz önünde bulundurulduğu vurgulandı.

        2021 yılı Kurban Bayramı'nda Gaziantep'te yaklaşık 69 bin adet küçükbaş kurbanlık ve 12 bin 300 adet büyükbaş kurbanlık kesildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Toplantıda yapılan değerlendirmeler neticesinde; geçen yıla göre yüzde 150 civarında artan yem maliyetleri, yetiştiricilerin elindeki hayvan sayıları, halkımızın alım gücü, pandemi şartları vb. konular dikkate alınarak kurbanlık satışlarında kesinlikle fire düşülmemesine ve 2022 yılı kurbanlık fiyatlarının aşağıda yazılı olduğu şekilde olmasına ve oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.
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