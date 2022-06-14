Gaziantep’te kurbanlık fiyatları belli oldu

Gaziantep'te büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık konusunda yetkili kurumlar Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatlarını belirlemek için bir araya geldi.
Gaziantep Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı'nın katılımıyla Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde düzenlenen toplantıda, 2022 yılı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları belirlendi.
"FİYATLARDA FİRE VERİLMEYECEK"
Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada kurbanlık fiyatlarının belirlenmesinde üretim maliyetlerinin ve halkın alım gücünün göz önünde bulundurulduğu vurgulandı.