Gaziantep’te kurbanlık fiyatları belli oldu

2021 yılı Kurban Bayramı'nda Gaziantep'te yaklaşık 69 bin adet küçükbaş kurbanlık ve 12 bin 300 adet büyükbaş kurbanlık kesildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Toplantıda yapılan değerlendirmeler neticesinde; geçen yıla göre yüzde 150 civarında artan yem maliyetleri, yetiştiricilerin elindeki hayvan sayıları, halkımızın alım gücü, pandemi şartları vb. konular dikkate alınarak kurbanlık satışlarında kesinlikle fire düşülmemesine ve 2022 yılı kurbanlık fiyatlarının aşağıda yazılı olduğu şekilde olmasına ve oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.