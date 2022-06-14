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    • Yaşam
    • 15.06.2022 01:38
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    • 15.06.2022 01:38
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    Emniyet güçlerinden Balıkesir'de operasyon! Aranan 185 şahıs gözaltına alındı

    Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde emniyet güçleri tarafından geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Emniyetin yaptığı aramalar sonucunda 185 kişi gözaltına alınırken birçok silah da bulundu.

    Emniyet güçlerinden Balıkesir’de operasyon

    Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 185 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 55 şahıs tutuklandı.

    Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Manyas, Savaştepe ve Susurluk İlçelerinde son 1 haftada yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 185 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 55 şahıs tutuklandı.

    Yapılan aramalarda; 18 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 119 adet fişek, 10 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 43 adet kartuş ve 3 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek ele geçirildi.

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    Haberler Yaşam Emniyet güçlerinden Balıkesir'de operasyon! Aranan 185 şahıs gözaltına alındı
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