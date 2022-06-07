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    • Yaşam
    • 07.06.2022 18:32
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    • 07.06.2022 18:45
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    Başkent Ankara sele teslim! Çaresiz kalan vatandaş arabasındaki suyu karton bardakla boşalttı

    Sağanak yağış ile birlikte başkent Ankara sele teslim oldu. Sokakları su basarken araçlar caddelerde sürüklendi. Bir sürücünün aracındaki sel sularını karton bardakla boşaltması ise dikkati çekti. Öte yandan CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yetersizliği bir kez daha gözler önüne serildi.

    Arabasındaki suyu karton bardakla boşalttı

    Ankara sağanakla birlikte sele teslim oldu. Sokakları su bastı, araçlar caddelerde sürüklendi. Sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşları iş makineleri kurtarmaya çalıştı. Bir sürücünün aracındaki sel sularını karton bardakla boşaltması dikkati çekti.

    Ankara şiddetli yağışın etkisi altında kaldı. Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan sağanakta mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı.



    Cadde üzerindeki dükkanların su baskınlarına karşı önlem almaya çalıştı, yoldaki vatandaşlar da ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı.

    Biriken yağmur suları, rögarların da taşmasına neden olurken, araç yollarındaki su, kaldırımların seviyesine ulaştı.



    YOLCULARI KEPÇE KURTARDI
    Aniden bastıran sağanak sebebiyle araçlar hareket etmekte zorlanırken, dolmuşta mahsur kalan yolcuları kepçe kurtardı. Yer yer oluşan su birikintileri sebebiyle yolda yürüyemeyen vatandaşalar da araçların üzerine çıktı.



        KARTON BARDAKLA ARACINDAKİ SUYU BOŞALTTI
        Keçiören'de çok sayıda araç Fatih Köprüsü altında mahsur kaldı. Bir sürücü ise aracının içindeki suyu karton bardakla boşaltmaya çalıştı.

        Keçiören ilçesinde caddeler, suyla kaplandı. Fetih Anadolu Lisesi'nin giriş katına dolan su, bir metre yüksekliğe ulaştı.

        Panik yaşayan öğrenciler, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.



        Göle dönen yolda mahsur kalan sürücüler, otomobillerinin üstünde kurtarılmayı bekledi.

        İVEDİK'TE İŞ YERLERİ SU ALTINDA KALDI
        Yenimahalle ilçesi İvedik OSB'de sağanak yağış sonucu bir çok iş yeri ve araç sular altında kaldı.

        Bir iş yerinde 10 kişi mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Belediye ekipleri su basan alanları temizlemek için çalışma başlattı.
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