Başkent Ankara sele teslim! Çaresiz kalan vatandaş arabasındaki suyu karton bardakla boşalttı





KARTON BARDAKLA ARACINDAKİ SUYU BOŞALTTI

Keçiören'de çok sayıda araç Fatih Köprüsü altında mahsur kaldı. Bir sürücü ise aracının içindeki suyu karton bardakla boşaltmaya çalıştı.

Keçiören ilçesinde caddeler, suyla kaplandı. Fetih Anadolu Lisesi'nin giriş katına dolan su, bir metre yüksekliğe ulaştı.



Panik yaşayan öğrenciler, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.