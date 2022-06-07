Başkent Ankara sele teslim! Çaresiz kalan vatandaş arabasındaki suyu karton bardakla boşalttı

Ankara sağanakla birlikte sele teslim oldu. Sokakları su bastı, araçlar caddelerde sürüklendi. Sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşları iş makineleri kurtarmaya çalıştı. Bir sürücünün aracındaki sel sularını karton bardakla boşaltması dikkati çekti.
Ankara şiddetli yağışın etkisi altında kaldı. Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan sağanakta mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı.
Cadde üzerindeki dükkanların su baskınlarına karşı önlem almaya çalıştı, yoldaki vatandaşlar da ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı.
Biriken yağmur suları, rögarların da taşmasına neden olurken, araç yollarındaki su, kaldırımların seviyesine ulaştı.
YOLCULARI KEPÇE KURTARDI
Aniden bastıran sağanak sebebiyle araçlar hareket etmekte zorlanırken, dolmuşta mahsur kalan yolcuları kepçe kurtardı. Yer yer oluşan su birikintileri sebebiyle yolda yürüyemeyen vatandaşalar da araçların üzerine çıktı.