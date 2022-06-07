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    • Güncel
    • 07.06.2022 14:39
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    • 07.06.2022 15:04
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    Ankara'da sağanak yağış sele döndü! Minibüste mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

    Son dakika haberi! Ankara'da etkili olan sağanakta yollar, göle döndü; ev ve iş yerlerini su bastı. Yenimahalle ilçesinde suyla kaplanan yolda kalan minibüsteki yolcular, iş makinesi ile kurtarıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Selde kalanların imdadına iş makinesi yetişti!

    Başkent Ankara'da öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran kuvvetli yağış etkili oldu.

    Cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.


    EV VE DÜKKANLARI SU BASTI


    Bazı dükkan ve evleri de su bastı. Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) göle dönen yolda kalan minibüsteki yolcular için itfaiyeye haber verildi.

    Yolcular, iş makinesinin kepçesi ile tek tek minibüsten alınarak kurtarıldı.



        Keçiören ilçesinde de caddeler, suyla kaplandı.

        Fetih Anadolu Lisesi'nin giriş katına dolan sel suları, 1 metre yüksekliğe ulaştı. Panik yaşayan öğrenciler, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.



        Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Etimesgut, Sincan, Çankaya ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.


        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde mazgalların tıkanması sebebiyle oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar hareket etmekte zorlanırken, yer yer işyerlerini de su bastı.

            Bazı vatandaşlar canlarını araçların üstüne çıkarak kurtardı.

            BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
            Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğusu ve Çorum'un batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

            HAVA SICAKLIĞI
            Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

            RÜZGAR
            Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat)esmesi bekleniyor.

            KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
            Yağışların: Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğusu ve Çorum'un batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

            KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
            Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

                TOZ TAŞINIMI UYARISI
                Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

                BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
                MARMARA
                Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                BALIKESİR °C, 27°C
                Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                EDİRNE °C, 27°C
                Parçalı bulutlu

                İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
                Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                KOCAELİ °C, 26°C
                Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                EGE
                Parçalı ve az bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                A.KARAHİSAR °C, 26°C
                Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                DENİZLİ °C, 32°C
                Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                İZMİR °C, 30°C
                Parçalı ve az bulutlu

                MUĞLA °C, 31°C
                Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                AKDENİZ
                Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kısa süreli ve yerel olarak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

                ADANA °C, 33°C
                Parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

                ANTALYA °C, 27°C
                Parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

                BURDUR °C, 27°C
                Parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

                MERSİN °C, 29°C
                Parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

                    İÇ ANADOLU
                    Parçalı bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

                    ANKARA °C, 27°C
                    Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

                    ESKİŞEHİR °C, 25°C
                    Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    KIRŞEHİR °C, 27°C
                    Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

                    KONYA °C, 28°C
                    Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

                    BATI KARADENİZ
                    Parçalı bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

                    BOLU °C, 22°C
                    Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

                    KASTAMONU °C, 25°C
                    Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

                    SİNOP °C, 24°C
                    Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    ZONGULDAK °C, 23°C
                    Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

                    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                    Parçalı bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum'un batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

                    AMASYA °C, 29°C
                    Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    GÜMÜŞHANE °C, 28°C
                    Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    SAMSUN °C, 24°C
                    Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    TRABZON °C, 23°C
                    Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    DOĞU ANADOLU
                    Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ve Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

                    ERZURUM °C, 27°C
                    Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    KARS °C, 27°C
                    Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    MALATYA °C, 31°C
                    Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    VAN °C, 26°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    GÜNEYDOĞU ANADOLU
                    Parçalı ve az bulutlu, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

                    DİYARBAKIR °C, 35°C
                    Az bulutlu

                    GAZİANTEP °C, 30°C
                    Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    SİİRT °C, 35°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    ŞANLIURFA °C, 33°C
                    Az bulutlu

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                    Haberler Güncel Ankara'da sağanak yağış sele döndü! Minibüste mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı
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