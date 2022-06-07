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Ankaralılar CHP'li Mansur Yavaş'ı topa tuttu: Ankara'ya deniz geldi!

Ankara'da etkili olan sağanakta yollar, göle döndü; ev ve iş yerlerini su bastı. Yenimahalle ilçesinde suyla kaplanan yolda kalan minibüsteki yolcular, iş makinesi ile kurtarıldı. Sosyal medyada ise CHP'li Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'a tepki yağdı. Birçok vatandaş "Mansur Başkan çalışıyor" söylemleriyle adeta dalga geçti. İşte Ankara'dan vatandaşı isyan ettiren sel manzaraları.

07.06.2022 15:55 - Son Güncelleme: 07.06.2022 15:57
Ankaralılar CHP’li Mansur Yavaş’ı topa tuttu: Ankara’ya deniz geldi!

Ankara'da etkili olan sağanakta yollar, göle döndü; ev ve iş yerlerini su bastı. Yenimahalle ilçesinde suyla kaplanan yolda kalan minibüsteki yolcular, iş makinesi ile kurtarıldı.

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Ankaralılar CHP’li Mansur Yavaş’ı topa tuttu: Ankara’ya deniz geldi!

Başkentte öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran kuvvetli yağış etkili oldu. Cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Ankaralılar CHP’li Mansur Yavaş’ı topa tuttu: Ankara’ya deniz geldi!

Bazı dükkan ve evleri de su bastı. Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) göle dönen yolda kalan minibüsteki yolcular için itfaiyeye haber verildi.

Ankaralılar CHP’li Mansur Yavaş’ı topa tuttu: Ankara’ya deniz geldi!

Yolcular, iş makinesinin kepçesi ile tek tek minibüsten alınarak kurtarıldı.

Ankaralılar CHP’li Mansur Yavaş’ı topa tuttu: Ankara’ya deniz geldi!

Keçiören ilçesinde de caddeler, suyla kaplandı. Fetih Anadolu Lisesi'nin giriş katına dolan sel suları, 1 metre yüksekliğe ulaştı.

Panik yaşayan öğrenciler, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

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