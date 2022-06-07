Ankaralılar CHP'li Mansur Yavaş'ı topa tuttu: Ankara'ya deniz geldi!
Ankara'da etkili olan sağanakta yollar, göle döndü; ev ve iş yerlerini su bastı. Yenimahalle ilçesinde suyla kaplanan yolda kalan minibüsteki yolcular, iş makinesi ile kurtarıldı. Sosyal medyada ise CHP'li Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'a tepki yağdı. Birçok vatandaş "Mansur Başkan çalışıyor" söylemleriyle adeta dalga geçti. İşte Ankara'dan vatandaşı isyan ettiren sel manzaraları.
07.06.2022 15:55 - Son Güncelleme: 07.06.2022 15:57
Ankara'da etkili olan sağanakta yollar, göle döndü; ev ve iş yerlerini su bastı. Yenimahalle ilçesinde suyla kaplanan yolda kalan minibüsteki yolcular, iş makinesi ile kurtarıldı.
Bazı dükkan ve evleri de su bastı. Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) göle dönen yolda kalan minibüsteki yolcular için itfaiyeye haber verildi.