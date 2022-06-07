Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.06.2022 20:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.06.2022 20:27
    ABONE OL

    Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu! Çankaya'da çıplak yürüyen şahıs gözaltına alındı: Aşırı alkollü olduğu ortaya çıktı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ilçesinin Öveçler semtinde caddede uygunsuz bir şekilde yürüyen şahsın gözaltına alındığını, yapılan incelemede şahsın aşırı alkollü olduğunun anlaşıldığını ve konuyla ilgili gerekli adli işlemlere başlanıldığını açıkladı.

    Çankaya’da çıplak yürüyen şahıs gözaltına alındı!

    Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Öveçler semtinde yaşanan olay, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.


    Görüntülerde yarı çıplak şekilde yürüyen adamın servis bekleyen çocuğa doğru yöneldiği görüldü.

    Servis aracının gelmesiyle araca binen öğrenci olay yerinden uzaklaşırken, yarı çıplak adamın daha sonra geldiği yoldan geri döndüğü gözlemlendi.



    GÖZALTINA ALINDI
    Ankara Emniyet Müdürlüğü, söz konusu şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

    Yapılan incelemede şahsın aşırı alkollü olduğunu anlaşılırken konuyla ilgili gerekli adli işlemlere başlanıldığını açıkladı.



    Bölgede görevli personelin, olaya ivedilikle müdahale ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan incelemede şahsın aşırı alkollü olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili gerekli adli işlemlere başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Etnospor
    Haberler Yaşam Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu! Çankaya'da çıplak yürüyen şahıs gözaltına alındı: Aşırı alkollü olduğu ortaya çıktı
        SON DAKİKA