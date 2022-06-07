Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu! Çankaya'da çıplak yürüyen şahıs gözaltına alındı: Aşırı alkollü olduğu ortaya çıktı





GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, söz konusu şahsın gözaltına alındığını duyurdu.



Yapılan incelemede şahsın aşırı alkollü olduğunu anlaşılırken konuyla ilgili gerekli adli işlemlere başlanıldığını açıkladı.