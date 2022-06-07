Isparta'da köpeklerden kaçan Rabia Kallı'ya vurup ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Isparta'da köpeklerden kaçarken yola çıkan üniversite öğrencisi Rabia Kallı'ya (20) hafif ticari aracıyla çarparak ölümüne neden olan Ahmet Y.'nin 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Kazada kusurunun olmadığını savunan sanık Ahmet Y., 50 kilometre hızla giderken Rabia'nın yola fırladığını, çarpmamak için aracın direksiyonunu sola kırdığını söyledi.
KÖPEKTEN KORKUP YOLA FIRLADI
Olay, 5 Mart'ta akşam saatlerinde, İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup yola fırladı.
Yoldan geçen Ahmet Y.'nin kullandığı hafif ticari araç, Kallı'ya çarptı. Yaralanan Kallı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Kallı, buradaki müdahale sonrası yoğun bakıma alındı. Rabia Kallı, yoğun bakım servisindeki tedavisinin 7'nci gününde yaşam savaşını kaybetti.