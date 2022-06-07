Isparta'da köpeklerden kaçan Rabia Kallı'ya vurup ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Hakim, trafik kazası raporu, bilirkişi raporları, görgü tanıklarının beyanlarının yeniden değerlendirilmesi için dava dosyasının Ankara Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine, duruşmanın 13 Eylül tarihine bırakılmasına karar verdi.

AİLE GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜN VE KIRGIN

Kazada ölen Rabia Kallı'nın ailesinin avukatları, duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Avukat Ferhat Taşbınar, kaza sonrası sanık ve ailesinin bir kez olsun Rabia'nın ailesini arayıp acılarını paylaşmadığını, başsağlığı dilemediğini belirterek, "Aile gerçekten çok üzgün ve kırgın. Üzüntülerinden dolayı ilk celse olmasına rağmen buraya gelemediler. Sanığın kaza esnasında hızlı olduğu yönünde tanık ve bilirkişi raporlarından anladıklarını, bu nedenle şikayetçi olduklarını belirttiler. Sanık hızının yüksek olmadığını, maktulün bir anda yola fırladığını söyledi ama bilirkişi raporları bunun tam aksini söylüyor" dedi.