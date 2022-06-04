Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikâyelerinin yer aldığı "Dünya Ortak Evimiz" kitabının yazarlarıyla bir araya gelerek çevreye ilişkin önerileri dinledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum'un da katıldığı yemekli buluşmadan notlar şöyle:
'GENÇLERE İNANIYORUZ'
Yemekte söz alan Çevre Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi çevre bilimci Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız, genç nesilde farkındalık yaratmanın, onları ikna edip çevre konusunda yanlarına çekmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak "Ben gençlere inanıyorum. İlerleyen günlerde biz yine gençlerle birlikte olursak çok daha hızlı ilerleyeceğiz. Sıfır atık konusunda tüm üniversitelerdeki gençlere ulaşılabilmek gerekir" dedi.
'SAĞLIKLI TOPRAK HAREKETİ' BAŞLATALIM
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, "Sıfır Atık Projesi'ne bir kardeş proje istiyoruz. Sıfır Atık Projesi, hepimizin destek verdiği, enerjimizi odakladığımız bir konuydu. Bunun içine suyu da alan, tarımı içeren bir proje olarak "Sağlıklı Toprak Hareketi" olabilir diye düşünüyorum" dedi. Suyun önemli bir kısmının, yüzde 78'inin tarımda kullanıldığına dikkati çeken Pasinli, bu hareketin içinde "pestisit kullanımının azaltılması, doğadan destek alarak tarım yapma, ekolojik tarımın iyice yaygınlaşması için çeşitli mekanizmaların, teşviklerin devreye girmesi" gibi konuların da yer alabileceğini ifade etti. Emine Erdoğan, Pasinli'nin önerisine, "İnşallah, hep birlikte oturup toplantı yapalım, bunları konuşalım. Teşekkür ediyorum" karşılığını verdi.