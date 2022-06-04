ÇOCUKLARIMIZA GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖĞRETMELİYİZ

Doğa eğitimcisi Sümeyye Ceylan da çocukların geri dönüşüm ve sıfır atıkla ilgili bilgilendirilmesinin önemine işaret ederek, yaşanan krizlerden herkesin sorumlu olduğunu söyledi. Ceylan, "Sadece parasal anlamda değil vakit bütçesi, ilim bütçesi, her anlamda bütçemizi önce çocuklara ayırmamız gerekiyor" dedi.

MEB'LE ÇALIŞIYORUZ

Amasya'dan gelen tohum girişimcisi Ayten Çöl, tohumun önemine işaret ederek ekimde yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verdi. Çöl, sıfır atık konusunda sadece şehirlerde değil kırsalda da özellikle çocukların bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti. Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı ile bunun çalışmasını yaptıklarını söyledi.

KUYUCUK GÖLÜ İÇİN TEBRİK

Doğa koruma bilimcisi, Kars Kuzey Doğa Derneği Kurucu Başkanı Çağan Şekercioğlu, çok sayıda kuş türünün barındığı Kars'taki Kuyucuk Gölü'nü kurtarma hikâyesini anlattı. Şekercioğlu, 2.5 yıl önce 140 metreye kuyu kazarak göle geçici bir çözümle can suyu verdiklerini söyledi. Emine Erdoğan, kuyunun 2.5 yıldır çalıştığını 41 türdeki 2 bin 144 kuşun ilkbahar için bölgeye yeniden geldiğini söyleyen Şekercioğlu'nu tebrik etti.