Konya'da rezidansta nişanlısıyla birlikte eski sevgilisine grup halinde işkence! 41 yıl hapis cezası isteniyor

SAVCI ŞÜPHELİLERE İNANMADI

Savcı, iddianamede "Demet A.'nın ifadesinde, şüphelilerin kendisini mavi iple bağladığını, çekpas sopası ile darbettiklerini, yüzünde sigara söndürdüklerini, saçını ve elbiselerini kestiklerini, kendisine 4 kişiyi daha alıp bu şekilde darbedeceklerini söylediklerini, cep telefonuna el koyduklarını beyan ettiği, şüphelilerin ise ifadelerinde söz konusu suçlamaları reddettikleri, ancak şüphelilerin benzer eylemleri müşteki Merve K.'ye yönelik de gerçekleştirdikleri, soruşturmanın sonucunda Konya 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldığı, tüm bu deliller doğrultusunda müştekinin ifadesinin doğruyu yansıttığı, şüphelilerin ifadelerinin ise suçtan kaçmaya yönelik olduğu ve doğruyu yansıtmadığı anlaşıldığı, başta müşteki beyanından, müşteki beyanını doğrulayan kati hekim raporundan, müşteki beyanını doğrulayan telefon inceleme raporundan, olay yeri inceleme tutanağından, bilgi sahipleri beyanından, şüphelilerin suçtan kaçmaya yönelik beyanlarından ve tüm dosya kapsamından şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.