Konya'da rezidansta nişanlısıyla birlikte eski sevgilisine grup halinde işkence! 41 yıl hapis cezası isteniyor

Olay, 8 Nisan'da Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. Murat Demirci, bir süre flört ettiği ve 1 ay önce işten ayrılan eski çalışanı Demet A.'yı aradı. Daha sonra Murat Demirci, Demet A.'yı Meram ilçesindeki iş yerinden alarak otomobiline bindirdi. Bir süre sonra araca Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci de bindi. İki genç kadın, Demet A.'nın ellerini çamaşır ipi ile bağladı. Rezidansa götürülen Demet A. burada 2 saat boyunca işkence gördü. Demet A., kurtulduktan sonra polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede önce adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheliler, aynı gün Merve K.'ye de işkence yaptıkları ortaya çıkınca tutuklandı.
"İŞKENCEYİ TELEFONA KAYDETTİLER"
Sara Demir ile Tuğba Demirci'nin işkence anlarını cep telefonu kamerası ile kaydettiğini belirten Demet A. ifadesinde şunları söyledi: "Daireye girince elimi ve ayağımı bağladılar. Tuğba beni darbetmeye başladı. 'Bakire misin?' diye sordular. Ben de 'Evet' dedim. Bana 'Eğer yalan söylüyorsan, seni öldürürüz' dediler. Koltuğa yatırıp, beni bağladılar. Elbiselerimi çıkarıp, elleriyle cinsel organıma dokundular. Makas ile saçımı ve elbiselerimi kestiler.
Tuğba ve Sara, paspas sopasını ikiye bölüp, beni dövmeye başladılar. Sara, paspas sopası ile cinsel saldırıya kalkıştı. Yalvardığım için yapmadılar. Sara'nın ayaklarını öpmemi istediler. Ben de ayaklarını öpüp, özür diledim. Bu anları da ikisi cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Sara, 'Bıçakla boynuna imzamı atacağım' diyerek boynumu çizdi. Telefonumu istedim, vermediler. Sara, 'Güvenlik kameraları çalışmıyor. Arabamız da kiralık. Devlet benden yana, hiçbir şey ispatlayamazsın. Sakın bunları kimseye anlatma. 'Ailen ile birlikte bu şehri terk edeceksin' diyerek beni tehdit ettiler."