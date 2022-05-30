Rezidansta eski sevgilisinden işkence gören kadın şikayetçi olmadı

Sara bana su verdi. Üzerime gelmeye başladılar. Tuğba bana temas ediyordu, Sara ayakta duruyordu. O sırada telefonum çaldı ve Sara aldı. Murat'ın evlenip boşandığını, bekar olduğunu ve nişanlısı olduğunu bilmiyordum. Botoks ve dolgu gibi şeylere karşı değilim. Tuğba saçımı 2 kez usturayla kesti. Kıyafetlerimi de kestiler. Tuğba göğüslerime dokunacaktı, Murat engellemeseydi cinsel tacize uğrayacaktım. Sara yüzüme yakın bir şekilde sigarayı bastı. Oradan canımı zor kurtardım. Bana 'Devlet de polis de bizde istediğin yere şikayet et' dediler. Evden çıkmak için kapıyı zorladım ama kilitliydi. Telefonumu ve çantamı yalvararak aldım. Kapıyı yalvarmam üzerine açtılar" diye konuştu.

Mahkeme başkanının "Şikayetçi misin?" sorusuna Merve K., "Murat Demirci'nin baskı altında olduğunu düşünüyorum. Daha önce beni arayarak, intihar edeceğini söylemişti. Murat'tan şikayetçi değilim. Sara ve Tuğba'dan şikayetçiyim" cevabını verdi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkları dinlemek için duruşmayı erteledi.