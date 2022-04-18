Rezidansta işkence gören Demet A'nın bilirkişi raporu ortaya çıktı! Sigara yanığı, boyun çevresinde ve yüzünde bıçak çizikleri...

Yine sol kolunun çeşitli bölgeleri ile sol uyluk üst ve orta kısmında, sağ bacak üst ve orta kısminın ön yüzünde tren yayı şeklinde sopa ile vurulduğuna yönelik ekimozlar, her iki bileğinin çevresinde plastik kelepçe bağlandığına yönelik kızarıklık, sağ kol orta kısımda ekimoz ve sağ el üzerinde hassasiyet saptandı.

BAŞKA MAĞDUR VAR MI ARAŞTIRILACAK

Rapora göre genç kızın vücudunda cinsel saldırıya uğradığına yönelik bir iz bulunmadığı belirtildi. Ortaya çıkan işkencelerin ardından başka mağdur olup olmadığı sorusu akıllara geldi.