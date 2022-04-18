Rezidansta işkence gören Demet A'nın bilirkişi raporu ortaya çıktı! Sigara yanığı, boyun çevresinde ve yüzünde bıçak çizikleri...

Türkiye'nin konuştuğu rezidans dehşetinde kan donduran ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Eski patronu Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci'nin işkencesine maruz kalan 21 yaşındaki Demet A.'nın yaşadığı dehşetin izleri vücudunda açıkça görülüyor. Demet A.'nın bilirkişi hekim raporu ortaya çıktı.
Adli Tıp raporunda yer alan kan donduran tespitler adeta işkenceyi kayda geçirmiş oldu. İşte Konya'da genç kıza yapılanların resmi tespit raporları...
YÜZÜNDE SİGARA SÖNDÜRMÜŞLER
İfadelerinde Demet A.'ya herhangi bir şey yapmadıklarını öne süren tutuklu 3 sanığı yalanlayan rapora göre, genç kızın saçlarının büyük bir kısmı düzensiz bir şekilde kesildi.
BİLEKLERİNE DEHŞETİN İZLERİ!
Sabah'ın haberine göre kıyafetleri ve iç çamaşırları da kesik olan Demet A.'nın, yüzünün sağ kısmında iki sigara yanığı ile oluşan birinci derece taze yanık, boynunun sağ kısmında iki, yine boynunun ön yüz orta kısımda bir, boynun sağ yan yüzünde kulak memesi hizasında bir taze bıçak çiziği görüldü.