Tekirdağ'da polisten kaçan alkollü sürücü ağaca çarptı!

EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU

Hafif şekilde yaralanan sürücü K.H.'nin yapılan muayenede alkollü olduğu tespit edildi. Kazada park halindeki başka bir araç da hasar görürken, hakkında işlem başlatılan sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

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