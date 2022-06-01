Tekirdağ'da polisten kaçan alkollü sürücü ağaca çarptı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bekçi ve polislerin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı araç, kovalamaca esnasında ağaca çarptı.
'DUR' İHTARINA UYMADI
Gece yarısı Cemaliye Mahallesi'nde bulunan Borsa Meydanı'nda bekçilerin 'dur' ihtarında bulunduğu panelvan minibüs sürücüsü, durmayarak yoluna devam etti.
AĞACA ÇARPTI
Polisin takibe aldığı araç tüm ikazlara rağmen kaçmaya devam eti. Ekipleri alarma geçiren panelvan araç, yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca sonrası Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Cumhuriyet Parkı mevkiinde ağaca çarparak kaza yaptı.