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    • Yaşam
    • 01.06.2022 09:44
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    • 01.06.2022 09:58
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    Tekirdağ'da polisten kaçan alkollü sürücü ağaca çarptı!

    Tekirdağ’da bekçi ve polislerin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı araç, kovalamaca esnasında ağaca çarptı. Kazada park halindeki başka bir araç da hasar görürken, alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

    Polisten kaçan sarhoş ağaca çarptı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bekçi ve polislerin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı araç, kovalamaca esnasında ağaca çarptı.

    'DUR' İHTARINA UYMADI
    Gece yarısı Cemaliye Mahallesi'nde bulunan Borsa Meydanı'nda bekçilerin 'dur' ihtarında bulunduğu panelvan minibüs sürücüsü, durmayarak yoluna devam etti.

    AĞACA ÇARPTI
    Polisin takibe aldığı araç tüm ikazlara rağmen kaçmaya devam eti. Ekipleri alarma geçiren panelvan araç, yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca sonrası Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Cumhuriyet Parkı mevkiinde ağaca çarparak kaza yaptı.

    EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU
    Hafif şekilde yaralanan sürücü K.H.'nin yapılan muayenede alkollü olduğu tespit edildi. Kazada park halindeki başka bir araç da hasar görürken, hakkında işlem başlatılan sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

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    Haberler Yaşam Tekirdağ'da polisten kaçan alkollü sürücü ağaca çarptı!
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