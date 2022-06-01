İstanbul'da soygun filmlerini aratmayan olay! 9 kilo altınla kaçtılar eritirken yakalandılar





ALTIN ERİTME DÜZENEĞİ VE ALTINLAR ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet altın eritme düzeneği ve gasp edilen 8 kilo 734 gram ve bir miktar erimiş altın olmak üzere, gasp edilen altınların tamamı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayı anlatan görgü tanığı Alican Akut, "Biz fırındaydık bir anda baktık silah sesleri geldi. baktık hemen fırının yan tarafından adamlar kaçıyordu, polisler peşindeydi. Polise ateş ettiler, onlar da polise ateş etti, aşağı atlarken polis, onu vurdu. Vurduktan sora diğerleri buraya baskın yaptı. Aslında spotçu güzel bir insandı, bir şeyi yoktu, onu kelepçeyle götürdüler. İki üç kişi de kaçtı" diye konuştu.

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