İstanbul'da soygun filmlerini aratmayan olay! 9 kilo altınla kaçtılar eritirken yakalandılar

Fatih'te kuyumcudan soygun yaparak 9 kilo altın çalan şüpheliler, kaçıp Küçükçekmece'de gittikleri adreste altınları eritmeye başladı. Polisin şahısların aracını tespit etmesi üzerine şüphelilerden birisi gelen polislere silahla karşılık verdi. Özel harekat polisleri, silah sıkarak kaçan şahsı etkisiz hale getirirken, 3 kişi de gözaltına alındı. Şahısların gözaltına alınması ve silahların sıkıldığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Dün saat 10.20 sıralarında Fatih'te bir kuyumcuya ait bir araç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde iki şahıs tarafından silahlı gaspa uğradı. Şahıslar araçtaki iki bavul içindeki 9 kilo altını yağmalayarak araçla olay yerinden kaçtı.
Bunun üzerine olay yerinde güvenlik kamerası araştırması ve delil çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kaçan aracın plaka bilgisi ve şüphelilerin kimlik bilgileri kısa süre içerisinde tespit edildi.
ALTIN ERİTTİKLERİ SIRADA YAKALANDILAR
Çalışmaların devamında şüpheli aracın Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki bir işyeri önünde park halinde bulunduğu belirlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, Celal G. (33), K.A. (25), A.B.K. (19) ve F.D. (31) isimli şüpheliler iş yeri içerisinde, yağmalanan altınları erittikleri sırada kıskıvrak yakalandı.