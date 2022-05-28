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    • Yaşam
    • 29.05.2022 01:27
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    • 29.05.2022 01:27
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    Konya'da gece yarısı korkunç kaza! 2'si ağır 3 kişi yaralandı

    Konya'nın Beyşehir ilçesinde gece yarısı bir otomobil ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçların içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. 2 kişinin durumu ise ağır. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    İHA
    Konya’da gece yarısı korkunç kaza

    Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

    Kaza, Beyşehir-Seydişehir Karayolu'nun 2. kilometresindeki çevre yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus T. yönetimindeki 42 AKS 906 plakalı minibüs Beyşehir'den Seydişehir istikametine seyir halinde iken çevre yolundan kavşağa giriş yapmak isteyen M.Ç. yönetimindeki 42 BDD 62 plakalı otomobille çarpıştı.

    Kazada çarpışmanın şiddetiyle refüje savrulan otomobildeki sürücü ile yanındaki babası Mahmut Ç. araç içerisinde sıkıştı. Yaralanan baba ve oğlu kaza yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansa alındı.
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        Haberler Yaşam Konya'da gece yarısı korkunç kaza! 2'si ağır 3 kişi yaralandı
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