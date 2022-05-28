Konya'da gece yarısı korkunç kaza! 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Hikmet D. de yaralandı. Minibüsün sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılardan M.Ç. ile beden eğitimi öğretmeni olan babası Mahmut Ç. kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikelerinin bulunması sebebiyle Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.