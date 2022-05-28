İzmit Körfezi'nde üzücü manzara! Sırtında yaralar olan ölü yunus balığı kıyıya vurdu

Marmara Denizi'nin en doğusunda bulunan İzmit Körfezi'nde kıyıya ölü yunus balığı vurdu. Yunusun üzerinde yaralar olduğu görüldü.
İzmit Körfezi'nde akşam saatlerinde ölü yunus balığı kıyıya vurdu. Bisikletiyle geçen bir vatandaşın ihbarı üzerine belediye ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, yunusu kıyıya çekmek için bataklığa girdi. Uzun uğraşlarla yapılan çalışma neticesinde yunus bulunduğu yerden kıyıya çekildi. Ölü yunusun üzerinde yaralar olduğu tespit edildi.
YUNUS BALIKLARI YAVRUYKEN KOLAY KOLAY ÖLMEZ
Sahilde yunusu görüp ihbarı veren vatandaş Ömer Ayhan, "Sahilde bisikletle eve doğru giderken kıyıda yunus balığını gördüm. Ölmüş ve sırtında biraz şişlik var. Normalde yunus balıkları yavruyken kolay kolay ölmez. İnşallah insan işi değildir. Sırtında yumruk gibi şişlik var. Ekipler inceleme yapacak" dedi.