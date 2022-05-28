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    Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar evlerinde darp edilip kasaları soyuldu! Yakalanan hırsızın ifadesi pes dedirtti

    Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, evlerinde darp edildi. Çelik kasaları da soyuldu. 32 yıla kadar hapis cezası istenen sanığın ifadesi pes dedirtti:Ben suç işlemedim. Ticari taşımacılık yaptım.

    Akla ’Sarar’!

    Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, 2 yıl önce Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde darp edildi. Çelik kasaları soyuldu. Bir süre önce Türkiye'ye giriş yapmak istediği sırada yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sanıklardan Ilia Sacali'nin yargılanmasına devam edildi. Sacali hakkında 'nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, 2 kişiye karşı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar ve 'mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanık, savunmasında "Neden cezaevindeyim anlayabilmiş değilim. Ben suç işlemedim. Ben sadece ticari taşımacılık yaptım" dedi.

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    Haberler Yaşam Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar evlerinde darp edilip kasaları soyuldu! Yakalanan hırsızın ifadesi pes dedirtti
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