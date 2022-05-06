Berat Albayrak şampiyonluk gecesi hayalini gerçekleştirmişti! Trabzonspor taraftarı engelli genç Emre Vural o anları anlattı

Vural'ı locasına alan Albayrak, genç adamın takımının şampiyonluğunu izlemesini sağladı.

VURAL O ANLARI ANLATTI

A Haber'e konuşan Emre Vural o gece yaşananları anlattı.

Emre Vural koridorda karşılaştıkları Berat Albayrak'a sıkıntılarını anlattığını ve Albayrak'ın da kendisiyle ilgilendiğini belirterek şampiyonluk maçını birlikte izlediklerini ifade etti.

"HARİKA BİR DUYGUYDU"

"Harika bir duyguydu" ifadelerini kullanan Vural, hayatı boyunca yürüyemediğini belirterek "O gün Trabzonspor'un şampiyonluğunu mu yoksa yürümeyi mi tercih edersin deselerdi şammpiyonluğu tercih ederdim" dedi.

Vural şunları söyledi:

"Akıl baliğ olduğumdan itibaren sanki Trabzonspor'u tutuyormuşum gibi bir hayat başladı, bizimle ve o hayat bu şekilde devam ediyor. Trabzonspor bizim için bir kimlik bir hayat tarzı. Trabzonspor'un maçı Trabzon'da oynanıyorken eğer ben tribünde yoksam ya hastanede yatıyorumdur ya da başka bir seçenek yoktur… Çok büyük bir şey olması lazım ki, maça gidemeyeyim.

"SIKINTIMI ARZ ETTİM BENİ MİSAFİR ETTİ"

O gün tesadüfen değerli büyüğümüz Berat Albayrak ile koridorda karşılaştık. Ben de sıkıntımı ona arz ettim ve çok sağ olsun beni çok güzel bir yerde misafir etti ve maçı birlikte izledik. Bu harika bir duyguydu.

"AYAĞA KALKMAYI DEĞİL ŞAMPİYONLUĞU İSTERDİM"

Ben 30 yıldır engelliyim. Hiç ayağa kalkmadım ama o gece bana bir soru sorulsa Emre ayağa mI kalmak istiyorsun yoksa Trabzonspor'un şampiyonluğunu istiyorsun, diye. Ben şampiyonluğu seçerdim."