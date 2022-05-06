İnsana nakledilen domuz kalbindeki sır ortaya çıkıyor! Bilim dünyasının korkulu rüyası gerçek olabilir

Ocak ayında ABD'de çığır açan bir ameliyat gerçekleştirildi. Ölmek üzere olan David Bennett isimli bir hastaya domuz kalbi nakledilmiş, Bennet 2 ay aranın ardından hayatını kaybetmişti.
BİR VİRÜS BULUNDU
Tüm dünyayı başta mutlu eden ardından üzen olayla ilgli araştırma yapan bili dünyası Bennett'i neyin öldürdüğünü araştırıyor. Yapılan araştırmada nakledilen organda bir tür hayvan virüsünün olduğunu tespit ettiler. Kalbin içindeki virüsün adın 'sitomegalovirüs'. Henüz hastada aktif bir enfeksiyona neden olup olmadığı bilinöiyor. Ancak bu durum bilim dünyanın korkulu rüyasını ortaya çıkarabilir.
DOKTORUNDAN AÇIKLAMA
Nakil işlemini gerçekleştiren Doktor Bartley Griffith yaptığı açıkladama, "Virüs ne yapıyordu? Kalpteki şişme neyden kaynaklanmış olabilir? Açıkçası bilmiyoruz ve araştırmalarımız devam ediyor" dedi. Aynı zamanda doktor, bazı virüslerin hastalık ortaya çıkarmada pusuya yattığını bu nedenle bu durumun her zaman farkında varmanın mümkün olmadığını dile getirdi.