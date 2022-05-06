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    • Yaşam
    • 06.05.2022 17:24
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    • 06.05.2022 17:27
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    İnsana nakledilen domuz kalbindeki sır ortaya çıkıyor! Bilim dünyasının korkulu rüyası gerçek olabilir

    ABD'de geçtiğimiz aylarda tüm dünyada büyük yankı uyandıran domuz kalbi nakli ve ardından gelen ölümün sır perdesi aralanıyor. Domuz kalbi nakledilen David Bennett, 2 ay sonra hayatını kaybetmiş, bilim dünyası da nedenini araştırmaya başlamıştı. Doktorlar, nakledilen domuz kalbinde hayvansal bir virüs bulduklarını ifade etti.

    Domuzdan insana nakilde sır aralanıyor

    Ocak ayında ABD'de çığır açan bir ameliyat gerçekleştirildi. Ölmek üzere olan David Bennett isimli bir hastaya domuz kalbi nakledilmiş, Bennet 2 ay aranın ardından hayatını kaybetmişti.

    BİR VİRÜS BULUNDU
    Tüm dünyayı başta mutlu eden ardından üzen olayla ilgli araştırma yapan bili dünyası Bennett'i neyin öldürdüğünü araştırıyor. Yapılan araştırmada nakledilen organda bir tür hayvan virüsünün olduğunu tespit ettiler. Kalbin içindeki virüsün adın 'sitomegalovirüs'. Henüz hastada aktif bir enfeksiyona neden olup olmadığı bilinöiyor. Ancak bu durum bilim dünyanın korkulu rüyasını ortaya çıkarabilir.

    DOKTORUNDAN AÇIKLAMA
    Nakil işlemini gerçekleştiren Doktor Bartley Griffith yaptığı açıkladama, "Virüs ne yapıyordu? Kalpteki şişme neyden kaynaklanmış olabilir? Açıkçası bilmiyoruz ve araştırmalarımız devam ediyor" dedi. Aynı zamanda doktor, bazı virüslerin hastalık ortaya çıkarmada pusuya yattığını bu nedenle bu durumun her zaman farkında varmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

        'GİZLİ VİRÜSLER'
        Üniversitenin xenotransplant programının bilimsel direktörü Dr. Muhammad Mohiuddin ise bilim dünyasının 'gizli' veya 'otostopçu' olarak isimlendirdiği bu virüslerin kaçmasını engellemek için daha komplike testlerin geliştiğini açıkladı.

        NE OLMUŞTU?
        ABD'nin Maryland Üniversite Hastanesi'nde tarihte ilk kez bir insana domuz kalbi nakledilmiş ve bu gelişme bilim dünyasına damga vurmuştu. Ancak, genetiği değiştirilmiş domuz kalbinin nakledildiği 57 yaşındaki David Bennett, ameliyattan 2 ay sonra hayatını kaybetmişti.

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