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    • Yaşam
    • 06.05.2022 23:10
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    • 06.05.2022 23:21
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    Ankara'da 8 sokak köpeği yoldan geçen genç kıza saldırdı!

    Son dönemde yaşanan sokak köpeği saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Ankara'da 8 başıboş köpek yoldan geçen bir genç kıza saldırdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan genç kızı ise yoldan otomobili ile geçen bir vatandaş korna çalarak kurtardı.

    İHA
    Yine saldırdılar

    Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 8 başıboş köpek yoldan geçen bir genç kıza saldırdı.

    Olay, Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde, bir genç kız sokakta yürüdüğü esnada 8 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Genç kız, korkudan ellerindeki poşetleri yere atarak uzaklaşmak istedi.

    YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜ KORNA ÇALARAK KÖPEKLERİ UZAKLAŞTIRDI
    Köpeklerin genç kızın uzaklaşmasına izin vermediği görülürken, yoldan geçen bir otomobilin sürücüsü korna çalarak köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı. Bölgedeki bir vatandaş da köpekleri korkutmak için eline sopa alarak koştu.

    Köpekler genç kızın peşini bırakarak kendileri için kurulan kulübeye doğru koştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

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    Haberler Yaşam Ankara'da 8 sokak köpeği yoldan geçen genç kıza saldırdı!
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