Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.05.2022 18:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.05.2022 18:33
    ABONE OL

    Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'şampiyonluk' gözyaşları

    Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği mücadeleyi babası Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak ile birlikte stadyumdan takip etti. Albayrak, bitiş düdüğü ile birlikte gözyaşlarına hakim olamadı.

    Berat Albayrak’ın ’şampiyonluk’ gözyaşları

    Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

    Karşılaşmayı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da babası Sadık Albayrak ile birlikte izledi.



    SEVİNÇ GÖZYAŞLARI
    Bordo-mavililer, şampiyonluk için ihtiyacı olan 1 puanı almasıyla Süper Lig'de bitime 3 hafta kala resmi olarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle Berat Albayrak da göz yaşlarını tutamadı.



    Sevinç göz yaşlarıyla babası Sadık Albayrak'ın horon oynamasını izleyen Albayrak'ın bu anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        BERAT ALBAYRAK TRABZONSPOR SEVGİSİNİ ANLATMIŞTI
        Berat Albayrak 2019 yılında katıldığı bir programda Trabzonspor'a olan tutkusunu ve neden Trabzonspor taraftarı olduğunu anlatmıştı.

        Albayrak şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Trabzonsporluyum. Niye Trabzonsporluyum? Memleketin takımı olduğu için. Sadece onun için değil. Her babayla evlat arasındaki ilişkide çok özel konular vardır. Bizim de bunlardan bir tanesi futbol olmuştur. Memleket Trabzon ama Trabzon'da doğmamışsınız. Babam, memleketle bağımızı güçlü kılmak için sporu da işin içine katarak böyle bir duygu aşıladı. Ben açıkçası çok mutluyum. Sadece şahsım özelinde değil, evlatlarım özelinde de... Çünkü orada bir nesil var, aile var, dedeler var, büyük dedeler var, orada bir hikaye var. Dolayısıyla bunu bütünleştirdiği için bizde çok ayrı bir araç oldu, takım."



        Gençlik dönemlerinde Trabzonspor'la duygusal bir bağ oluştuğunu belirten Albayrak, "Ama tabi Trabzonspor böyle başlasa da özellikle gençlik dönemlerinde ayrı bir duygusal bağ oluştu. Trabzonspor çok özel bir yer etti. Ayrı bir öncü rol, lider rol; Anadolu takımları içerisinde, azınlık içerisinde güçlü duruş, temsil. Sınıfta bütün herkes İstanbul takımlarını tutuyor, siz Trabzonsporlusunuz. Savunma sisteminizi, defansınızı, öz güveninizi güçlendiriyor. Dolayısıyla bu manada ayrı bir duygusal bağ oluşturan hikayesi var Trabzonspor'un bizde." ifadelerini kullandı.

        Futbolun son dönemde kendisi için keyfini yitirdiğini belirten Berat Albayrak, bu durumu şöyle açıkladı: "Dolayısıyla takım konseptini biraz memleketle bütünleştirerek yaşamaya çalıştığımız bir husus. Keyif alınması gereken bir nokta. Spor bizde biraz amacından, özellikle de futbol, çıktığı için başka bir noktaya gittiği için maalesef son dönemlerde benim için keyfini yitirdi. İnsanların ortak bir paydada sosyalleşeceği bir konu olmaktan kutuplaşacağı, kamplaşacağı, şiddet unsuru uygulayacağı bir noktaya gitti. Bu insanı üzüyor."



        "TRABZONSPOR'LA GURUR DUYUYORUZ"
        Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama Trabzonspor'la gurur duyuyoruz. Memleketimizin takımı olduğu için değil, Türkiye'de birçok değeri, Anadolu kültürünü yansıttığı için. Gençlere sahip çıktığı için. Son dönemlerde gençler çok kaliteli bir nesil tekrardan yakalamaya başladı. Geçen seneki takımın çok çok altına, genç ağırlıklı bir kadroyla geçen seneden çok daha başarılı bir top oynuyor. Bu da bizi yerli ve milli futbol noktasında gururlandırıyor."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ’Nazi Mahkemesi’ benzetmesine tepki
        Haberler Güncel Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'şampiyonluk' gözyaşları
            SON DAKİKA