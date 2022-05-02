Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'şampiyonluk' gözyaşları





Gençlik dönemlerinde Trabzonspor'la duygusal bir bağ oluştuğunu belirten Albayrak, "Ama tabi Trabzonspor böyle başlasa da özellikle gençlik dönemlerinde ayrı bir duygusal bağ oluştu. Trabzonspor çok özel bir yer etti. Ayrı bir öncü rol, lider rol; Anadolu takımları içerisinde, azınlık içerisinde güçlü duruş, temsil. Sınıfta bütün herkes İstanbul takımlarını tutuyor, siz Trabzonsporlusunuz. Savunma sisteminizi, defansınızı, öz güveninizi güçlendiriyor. Dolayısıyla bu manada ayrı bir duygusal bağ oluşturan hikayesi var Trabzonspor'un bizde." ifadelerini kullandı.

Futbolun son dönemde kendisi için keyfini yitirdiğini belirten Berat Albayrak, bu durumu şöyle açıkladı: "Dolayısıyla takım konseptini biraz memleketle bütünleştirerek yaşamaya çalıştığımız bir husus. Keyif alınması gereken bir nokta. Spor bizde biraz amacından, özellikle de futbol, çıktığı için başka bir noktaya gittiği için maalesef son dönemlerde benim için keyfini yitirdi. İnsanların ortak bir paydada sosyalleşeceği bir konu olmaktan kutuplaşacağı, kamplaşacağı, şiddet unsuru uygulayacağı bir noktaya gitti. Bu insanı üzüyor."