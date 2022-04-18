İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu A Haber'de açıkladı! İşte sığınmacı ve mülteci gerçeği...

Yalınsu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"SIĞINMACILARIN ESKİ KİMLİK BİLGİLERİ ELİNİZDE MEVCUT MU?

Mevcut. Biz bir kişiyi kaydetmeden önce mutlaka elindeki tüm belgeleri, kendi ülkesinden getirdiği kimlik, pasaport evlilik cüzdanı… Bu belgeleri alıp tercümanlarımız aracılığıyla bunları çevirip ve kayıt işlemlerini yapıyoruz. Eğer belgesi yoksa bu kişilerin geldikleri mahallenin adına kadar 99 farklı alanda verilerini alıyoruz. Gelmeden önce hangi eğitimi aldı hangi mesleki becerisi vardı? Geldikten sonra hangi mesleği yerine getiriyor? Tek tek adresini ve ailevi durumunu kaç çocuğu var evli mi bekâr mı bunların tamamının bilgisini alıp değerlendirip bu kişilere 'Geçici Koruma Kimlik' belgesi düzenliyoruz.

Biz bu bilgileri aldığımız an kolluk kuvvetlerimizle ve istihbarat birimlerimizle bu veriler paylaşılıyor eğer bu kişi hakkında olumsuz bir durum varsa bu kişiye herhangi bir şekilde statü vermiyoruz.