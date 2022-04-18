İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu A Haber'de açıkladı! İşte sığınmacı ve mülteci gerçeği...

Son dönemde sosyal medya üzerinen sığınmacılar, mülteciler ve düzensiz göçmenlerin karıştığı bazı olaylar üzerinden pompalanan provokasyon girişi sürerken İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu A Haber ekranlarında, mülteciler ve sığınmacılar ile ilgili merak edilen bilgileri paylaştı.
KILIÇDAROĞLU'NUN ALGI OPERASYONUNA YANIT
Bayram Yalınsu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter üzerinden algı operasyonu çekerek sorduğu soruları da yanıtladı.
Yalınsu, Melih Altınok'un Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı Twitter paylaşımını ekrana yansıtarak sorduğu, "Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz?" sorularının cevabını verdi.
Yalınsu ayrıca sığınmacılar üzerinden yürütülen 'maaşa bağlandılar, sınavsız üniversiteye giriyorlar" gibi algı girişimlerinin de gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Yalınsu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"SIĞINMACILARIN ESKİ KİMLİK BİLGİLERİ ELİNİZDE MEVCUT MU?
Mevcut. Biz bir kişiyi kaydetmeden önce mutlaka elindeki tüm belgeleri, kendi ülkesinden getirdiği kimlik, pasaport evlilik cüzdanı… Bu belgeleri alıp tercümanlarımız aracılığıyla bunları çevirip ve kayıt işlemlerini yapıyoruz. Eğer belgesi yoksa bu kişilerin geldikleri mahallenin adına kadar 99 farklı alanda verilerini alıyoruz. Gelmeden önce hangi eğitimi aldı hangi mesleki becerisi vardı? Geldikten sonra hangi mesleği yerine getiriyor? Tek tek adresini ve ailevi durumunu kaç çocuğu var evli mi bekâr mı bunların tamamının bilgisini alıp değerlendirip bu kişilere 'Geçici Koruma Kimlik' belgesi düzenliyoruz.
Biz bu bilgileri aldığımız an kolluk kuvvetlerimizle ve istihbarat birimlerimizle bu veriler paylaşılıyor eğer bu kişi hakkında olumsuz bir durum varsa bu kişiye herhangi bir şekilde statü vermiyoruz.
KAÇ SIĞINMACIYA VATANDAŞLIK VERİLDİ?
Bizim 2015 tarihinde 2016 tarihli sığınmacılarla ilgili tartışmalara bakın hep şu söylenirdi; 'Buradaki kaliteli eğitimli Suriyeliler Avrupa'ya götürüldü.' Şeklinde söyleniyordu. Biz de bu eğitim seviyesi ile alakalı kişilerin tamamını nasıl değerlendirebiliriz şeklinde bir çalışma içine girdik. Ve dedik ki bu kişiler arasında bizim ülkemize katkı sağlayacak kişilerle alakalı bir değerlendirme yapalım. Bu kişiler kimlik belgesi ile diploma ile vs. geliyor. Sistemlerimizi biz taradık gelen kişiler arasında Akademisyen, üniversite mezunu, doktora mezunu gibi ülkemize katkı sağlayacak kişileri istisnai vatandaşlık kapsamında değerlendirme yaptık. Bu ülkemizin menfaatine olduğu için biz bunu yapıyoruz. Herhangi bir şekilde bu kişilerin görüşünden düşüncesinden değil. 190 bine yakın sığınmacıya vatandaşlık verildi."
TÜRKİYE'DE KAÇ SIĞINMACI VAR?
Yalınsu, "Şuanda Türkiye'de toplamda 5 milyon 498 bin 586 yabancı yasal bir şekilde ikamet etmektedir." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DE KAÇ SURİYELİ VAR?
Yalınsu şunları söyledi;
"En fazla popülasyon Suriyeli. Ülkemizde 3 milyon 768 bin 716 Suriyeli bulunmakta. Geçici koruma kapsamında ülkemizde yasal bir şekilde ikamet etmektedirler."
KAÇ SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ?
Bayram Yalınsu, "Yaklaşık 500 bin Suriyeli ülkesine döndü." bilgisini paylaştı.