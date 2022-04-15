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    • Güncel
    • 15.04.2022 20:15
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    • 15.04.2022 20:15
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    Emniyet Genel Müdürlüğü, operasyon hesapları ile halkı tahrik edenler için düğmeye bastı

    Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarından Twitter üzerinden sığınmacı hesabı açarak halkı tahrik eden FETÖ ile iltisaklı hesaplar ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "başta FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya platformlarında Suriyeli sığınmacılar adı kullanılarak açılan “operasyon hesapları” ile halkımızı tahrik ederek provokasyon çıkarılmaya çalışıldığı görülmüştür." denildi.

    EGM’den operasyon hesabı açıklaması

    Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarından Twitter üzerinden sığınmacı hesabı açarak halkı tahrik eden FETÖ ile iltisaklı hesaplar ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

    Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

    Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; yurt dışından başta FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya platformlarında Suriyeli sığınmacılar adı kullanılarak açılan "operasyon hesapları" ile halkımızı tahrik ederek provokasyon çıkarılmaya çalışıldığı görülmüştür.

        Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup, bu tür paylaşımlar ile Halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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