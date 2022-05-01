Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.05.2022 01:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.05.2022 01:43
    ABONE OL

    'Teravih Treni'nin son durağı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi oldu: Yürek ısıtan görüntüler

    Çocuklara camiyi ve namazı sevdirmek amacıyla İmam Mahmut Eroğlu tarafından İstanbul'da başlatılan 'Teravih Treni'nin son durağı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi oldu. Yürek ısıtan görüntüler kayıtlara geçti.

    ’Teravih Treni’nin son durağı Ayasofya Camii

    İmam Mahmut Eroğlu'nun, İstanbul'da başlattığı "Teravih Treni" oyunu, Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid'in sosyal medya paylaşımının ardından dünyaya yayılmıştı.

    RAMAZAN'IN SON GÜNÜ AYASOFYA CAMİİ'NDE YAPILDI
    Çocuklara camiyi ve namazı sevdirmek için hazırlanan oyun, ramazan ayının son gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne taşındı.



    Miniklerin ilgi dolu bakışlar eşliğindeki oyunu büyük beğeni topladı.



    TERAVİH TRENİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
    İmam Eroğlu, Teravih Treni oyunu fikrinin nasıl ortaya çıktığını, bu oyunla neyi amaçladığını ve çocukların oyuna ilgisini anlattı.

    Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı "Ailece Camiye" kampanyasıyla, 2 yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle evlerde kalan aileleri camilere davet ettiklerini anımsatan Eroğlu, aileleriyle camilere gelen çocuklara da süt ve çikolata ikram ettiklerini belirtti.

    Eroğlu, "Ramazanda da teravih namazına aileleriyle birlikte çocuklar gelince ve ciddi bir çocuk kalabalığı oluşunca biz her akşam bu çocuklara bu ikramları yaparken onlarla bir oyun yapalım ve zihinlerinde güzel kalsın, camiyi tanıtalım ve aynı zamanda bir eğitim treni olsun diye konuştuk. Adını Teravih Treni koyduk." ifadelerini kullandı.


        Fotoğrafta: Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid'in 'Teravih Treni' paylaşımı

        DÜNYADA KONUŞULDU
        Mahmut Eroğlu, bir gün kızının çekmiş olduğu Teravih Treni oyunundan bir fotoğraf karesini kendi sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından fotoğrafın çok büyük kitlelere ulaştığını belirterek şunları kaydetti:

        "Güzel bir farkındalık oluştu. Çocuklar camiyi sevdi ve bu iş dalga dalga hala dünyada konuşulmaya devam ediyor. Balkan ülkelerinde her akşam, oradaki imamların bu treni yaptıklarını biliyoruz. Demek ki güzel bir gönüllere dokunma hareketi yapmışız. 2-3 gün öncesine kadar Cezayir'de gündem olduğunu biliyoruz. Bangladeş Cumhurbaşkanı'nın paylaştığını biliyoruz. Dünyaca ünlü Filistinli modelin paylaştığını biliyoruz. Yani bu tren, bizim kontrolümüzden çıktı. Millete ve ümmete mal oldu. İşte şu anda da tren Londra'da, Luton'da. Millet varlığımızın olduğu her yerde bu sembolik hareket çocuklarımızın zihninde güzel tohumlar, izler bırakarak cennete doğru devam edecek. Son durak, bu pırıl pırıl gençlerimizle cennette buluşmak."

        ÇOCUKLAR CAMİYİ TANIDI
        Eroğlu, bu oyunla çocukların camiyi, imamı, müezzini, kürsüyü, minareyi ve şadırvanı tanıdıklarını anlatarak "Hem eğlence treni, hem eğitim treni hem de teravih treni. Trenimiz çok yönlü. İnşallah böyle güzel trenlerimiz kıyamet zamanına kadar devam etsin." diye konuştu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İBB’nin sorumluluk alanındaki mezarlıkta su kuyruğu
        Haberler Yaşam 'Teravih Treni'nin son durağı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi oldu: Yürek ısıtan görüntüler
            SON DAKİKA