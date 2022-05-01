'Teravih Treni'nin son durağı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi oldu: Yürek ısıtan görüntüler



Fotoğrafta: Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid'in 'Teravih Treni' paylaşımı

DÜNYADA KONUŞULDU

Mahmut Eroğlu, bir gün kızının çekmiş olduğu Teravih Treni oyunundan bir fotoğraf karesini kendi sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından fotoğrafın çok büyük kitlelere ulaştığını belirterek şunları kaydetti:

"Güzel bir farkındalık oluştu. Çocuklar camiyi sevdi ve bu iş dalga dalga hala dünyada konuşulmaya devam ediyor. Balkan ülkelerinde her akşam, oradaki imamların bu treni yaptıklarını biliyoruz. Demek ki güzel bir gönüllere dokunma hareketi yapmışız. 2-3 gün öncesine kadar Cezayir'de gündem olduğunu biliyoruz. Bangladeş Cumhurbaşkanı'nın paylaştığını biliyoruz. Dünyaca ünlü Filistinli modelin paylaştığını biliyoruz. Yani bu tren, bizim kontrolümüzden çıktı. Millete ve ümmete mal oldu. İşte şu anda da tren Londra'da, Luton'da. Millet varlığımızın olduğu her yerde bu sembolik hareket çocuklarımızın zihninde güzel tohumlar, izler bırakarak cennete doğru devam edecek. Son durak, bu pırıl pırıl gençlerimizle cennette buluşmak."