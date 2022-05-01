'Teravih Treni'nin son durağı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi oldu: Yürek ısıtan görüntüler

İmam Mahmut Eroğlu'nun, İstanbul'da başlattığı "Teravih Treni" oyunu, Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid'in sosyal medya paylaşımının ardından dünyaya yayılmıştı.
RAMAZAN'IN SON GÜNÜ AYASOFYA CAMİİ'NDE YAPILDI
Çocuklara camiyi ve namazı sevdirmek için hazırlanan oyun, ramazan ayının son gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne taşındı.
Miniklerin ilgi dolu bakışlar eşliğindeki oyunu büyük beğeni topladı.
TERAVİH TRENİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
İmam Eroğlu, Teravih Treni oyunu fikrinin nasıl ortaya çıktığını, bu oyunla neyi amaçladığını ve çocukların oyuna ilgisini anlattı.
Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı "Ailece Camiye" kampanyasıyla, 2 yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle evlerde kalan aileleri camilere davet ettiklerini anımsatan Eroğlu, aileleriyle camilere gelen çocuklara da süt ve çikolata ikram ettiklerini belirtti.
Eroğlu, "Ramazanda da teravih namazına aileleriyle birlikte çocuklar gelince ve ciddi bir çocuk kalabalığı oluşunca biz her akşam bu çocuklara bu ikramları yaparken onlarla bir oyun yapalım ve zihinlerinde güzel kalsın, camiyi tanıtalım ve aynı zamanda bir eğitim treni olsun diye konuştuk. Adını Teravih Treni koyduk." ifadelerini kullandı.