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    • Yaşam
    • 02.05.2022 01:09
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    • 02.05.2022 01:09
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    Kars'ta hayvan otlatmaya giden 12 yaşındaki Tarık Altun kayboldu: Arama çalışmaları sürüyor

    Kars'ın Halefoğlu köyünde öğlen saatlerinde akrabaları ile hayvan otlatmaya giden 12 yaşındaki Tarık Altun uzun süre geçmesine rağmen evine dönmedi. Ailesinin endişelenmesinin ardından durum emniyet güçlerine aktarıldı. Talihsiz çocuğu arama girişimleri sürüyor.

    DHA
    Kars’ta 12 yaşındaki Tarık kayboldu

    Kars'ta kuzenleri ile büyükbaş hayvanları otlatmak için yaylaya giden 12 yaşındaki Tarık Altun kayboldu. Gece boyu yapılan tüm aramalara rağmen Altun bulunamadı.

    Kars merkez Halefoğlu köyünde öğlen saatlerinde kuzenleriyle hayvan otlatmaya giden Tarık Altun, akşam saatleride köye dönmek üzere yola çıktı. Ancak saat 17.00'den itibaren Altun'dan haber alınamadı.

    Selma- Oktay Altun çiftinin 5 çocuğundan üçüncüsü olan Tarık'a ulaşamayan ailenin ihbarı üzerine köye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Köy halkının da yaya ve traktörlerle arama çalışmalarına katılırken jandarma ekipleri termal kamera ile bölgeyi taradı. Gece geç saatlerde arama çalışmalarına ara verildi.

        Tarık'ın amcasının oğlu Reşo Altun, "Hayvan otlatmaya gittik daha sonra Tarık'ı eve gönderdik. Köye geldiğimizde Tarık'ın kaybolduğu anlaşıldı. Tüm aramalara rağmen bulamadık" diye konuştu.
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        Haberler Yaşam Kars'ta hayvan otlatmaya giden 12 yaşındaki Tarık Altun kayboldu: Arama çalışmaları sürüyor
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