Kars'ta hayvan otlatmaya giden 12 yaşındaki Tarık Altun kayboldu: Arama çalışmaları sürüyor

Kars'ta kuzenleri ile büyükbaş hayvanları otlatmak için yaylaya giden 12 yaşındaki Tarık Altun kayboldu. Gece boyu yapılan tüm aramalara rağmen Altun bulunamadı.
Kars merkez Halefoğlu köyünde öğlen saatlerinde kuzenleriyle hayvan otlatmaya giden Tarık Altun, akşam saatleride köye dönmek üzere yola çıktı. Ancak saat 17.00'den itibaren Altun'dan haber alınamadı.
Selma- Oktay Altun çiftinin 5 çocuğundan üçüncüsü olan Tarık'a ulaşamayan ailenin ihbarı üzerine köye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.