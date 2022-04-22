Dünyanın konuştuğu İmam Mahmut Eroğlu teravih treninin hikayesini A Haber’de anlattı

Teravih treni oyunuyla dünyanın konuştuğu İmam Mahmut Eroğlu, A Haber'e konuştu trenin hikayesini şöyle anlattı:



Teravih treni Ramazan'ın 10'u gibi hatrımıza gelen araştırma geliştirmenin neticesi. "Ramazan akşamı toplanan çocukları nasıl camiye bağlayabiliriz? Gelecek yıllar adına nasıl bir şeyler zihinlerine bırakabiliriz" düşüncesiyle başladı ve dünyayı dolaşmaya devam ediyor.







İBADETLE OYUN ARASINDA GEÇİRİYORLAR

Teravihe çocuklar aileleriyle geliyor iki rekat kılıyorlar dört rekat oynuyorlar. Üç rekat kılıyorlar beş rekat oynuyorlar. İbadetle oyun arasında geçiriyorlar. Kontrollü bir şekilde bu işi yürütüyoruz.



HER DURAKTA AYRI HİKAYE

Teravih sonrası çocuklar buraya diziliyor. Tabi 90-100 çocuk olunca mihraba kadar gidiyor. Mihrap bizim ana istasyonumuz. Küçükten büyüğe doğru diziliyorlar. Ben lokomotif oluyorum onlar arkamdan tutuyorlar. Düdük çala çala çuf çuf çuf düt düt düt diyerek aynı zamanda bir eğitim çalışması oluyor.







Mihraptan başlıyor, kürsünün önüne geliyor. İlk durağımız istasyondan sonra kürsü. Kürsüden sonra revaklar. Revaktan dönerek gök kubbe altına girdikten sonra yine son durak minber istasyonu. 15 dakikalık bir tur şeklinde oluyor. Son istasyon da çikolata, süt ve kek durağı orası. Orada çocuklar günün hediyelerini alıyorlar.



TEPKİLER ÇOK OLUMLU

Türkiye'nin her yerinden milletimizin duasını aldık. Bundan da mutluyuz. Hadise sosyal medyaya, basına yansıdıktan sonra bizim burada lojistik adına hiç eksiğimiz kalmadı. Önceden süt, çikolata bulmak için biraz telefon açardık sağa sola. Şimdi kargonun biri geliyor biri gidiyor depolarımız dolu.