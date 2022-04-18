Genç kızı öldüren alkollü sürücüden pes dedirten savunma: Dikkatim dağıldı

Sürücü Bodur'un ifadesinde, "Kazadan çok zaman önce alkol almıştım. 5 tane bira içmiştim. Alkolün etkisinde değildim. Aracı hızlı kullanmıyordum. Pikabın kasasındaki arkadaşlarım zıplayıp dans ediyorlardı. Yüksek sesle müzik dinleyip eğleniyorlardı. Dikkatim bu yüzden dağıldı" dedi. Sanığın ifadesinde pişkin bir şekilde arkadaşlarını suçlaması 'bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti. Bodur, 30 Mayıs'ta İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Kaza sırasında sanık Bodur'un hızla çarptığı beton direği ortadan ikiye ayırdığını hatırlatan acılı baba Hakan Kabakçı, "Hem alkollü, hem süratliydi. Bir de utanmadan arkadaşlarını suçluyor. Adalete güveniyoruz. En ağır cezaya çarptırılacağına inanıyorum" dedi. Kaza, 15 Ağustos 2021 gecesi saat 04.20 sıralarında Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde meydana geldi. 20 yaşındaki Eren Bodur arkadaş grubuyla alkol aldıktan sonra Mordoğan Mahallesi'ndeki çorbacıya gitti. 13 kişilik arkadaş grubuyla burada çorba içen Bodur, yine alkollü şekilde direksiyona geçti. Bodur'un yönetimindeki 35 HA 7705 plakalı pikap dönüş yolunda Ardıç mevkisinde viraja hızlı girince kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yolcu konumunda bulunan 19 yaşındaki Selin Kabakçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada, Ahmet Aksüt (21), Nimet Gamze Akovalı (26), Zeynep Özgen (18), Duygu Yedigöller (21), Gökçe Melek (22), Berk Akovalı (25), Berk Özgen (18), Batuhan Ertan (22), Simay Eralp (21), Bensu Umar (19), Mert Günay (21) ile sürücü Eren Bodur yaralandı.