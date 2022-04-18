Genç kızı öldüren alkollü sürücüden pes dedirten savunma: Dikkatim dağıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Selin Kabakçı'nın ölümüne, 11 kişinin de yaralanmasına neden olan Eren Bodur (20) hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 5 kişilik pikaba 13 kişi alan ve alkollü şekilde direksiyon başına geçen Bodur'un 'bilinçli taksirle öldürme' ve 'birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Savcılık, sanık Bodur'un alkol etkisi altında sürüş yeteneğini kaybettiği için bilinçli taksirle ölüme neden olduğuna karar verdi.

İFADESİNDE ARKADAŞLARINI SUÇLADI

Sanık Bodur ifadesinde, "Çok zaman önce alkol almıştım. 5 tane bira içmiştim. Alkolün etkisinde değildim. Aracı hızlı kullanmıyordum. Pikabın kasasındaki arkadaşlarım zıplayıp dans ediyorlardı. Yüksek sesle müzik dinleyip eğleniyorlardı. Dikkatim bu yüzden dağıldı" dedi. Tutuksuz sanığın ifadesinde pişkin bir şekilde arkadaşlarını suçlaması, 'bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti. Sanık Bodur, 30 Mayıs'ta İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.