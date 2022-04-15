Konya’da iki kadın tarafından kaçırılıp işkence edilen Demet A dehşet anlarını anlattı! ’Evden çıkamayacağım sandım’

"YALVAR YAKAR ELLERİNDEN KAÇTIM"

Ellerinden çok zor kurtulduğunu anlatan Demet A., "Yalvar yakar ellerinden kaçtım. Belki vücudumdaki morluklar, yaralar ve çürükler geçebilir ama ruhsal travmam ve o korku benden ömür boyu gitmeyecek. Saçlarımı çok seviyordum belime kadardı, kestiler. Karakolda öğrendim ki karşı taraf benden dolayı değil başka bir kadına da aynı şeyi yaptıkları için tutuklanmış. Bu benim canımı daha çok acıttı. Can güvenliğimin olmadığını düşündüm. Adalete güvenmek istiyorum. İkimizden birinin ölmesi mi gerekiyordu?" dedi.

