Konya'da iki kadın tarafından kaçırılıp işkence edilen Demet A dehşet anlarını anlattı! 'Evden çıkamayacağım sandım'
Konya'da, daha önce kafesinde çalıştığı ve bir süre flört ettiği Murat D. (41) ile nişanlısı Sara D. (24) ve Tuba D. (22) tarafından kaçırılıp, rezidanstaki dairede işkence edilen Demet A. (21), "O kadar çok korktum ki ölüme gittiğimi fark ettim. Bir kadın cinayeti daha işlenecek, diye düşündüm. O evden hiç çıkamayacağımı sandım" dedi.
Kentte, 8 Nisan'da rezidans dairesinde, bir süre flört ettiği eski patronu Murat D., nişanlısı Sara D. ve arkadaşı Tuba D. tarafından işkenceye maruz kalan Demet A., yaşadığı korku dolu anları anlattı. Eski patronunu ağabeyi olarak gördüğünü fakat zamanla Murat D.'nin ilgisini fark ettiğini ve kendisinin de karşılık verdiğini belirten Demet A., "Olay günü iş yerimin önüne geldi, 2 dakika bir şey söyleyeceğini belirtti.
Bana 'İmalı konuşma, sesini titretme' dediler. 'Beni nereye götürüyorsunuz' diye sordum. 'Gidince görürsün' şeklinde cevaplar aldım. O an o kadar çok korktum ki ölüme gittiğimi fark ettim. Öleceğim, bir kadın cinayeti daha işlenecek, diye düşündüm. O evden hiç çıkamayacağımı sandım. Beni balkondan da atabilirlerdi. Daha fazla dayak yesem, ölecektim" diye konuştu.
"YALVAR YAKAR ELLERİNDEN KAÇTIM"
Ellerinden çok zor kurtulduğunu anlatan Demet A., "Yalvar yakar ellerinden kaçtım. Belki vücudumdaki morluklar, yaralar ve çürükler geçebilir ama ruhsal travmam ve o korku benden ömür boyu gitmeyecek. Saçlarımı çok seviyordum belime kadardı, kestiler. Karakolda öğrendim ki karşı taraf benden dolayı değil başka bir kadına da aynı şeyi yaptıkları için tutuklanmış. Bu benim canımı daha çok acıttı. Can güvenliğimin olmadığını düşündüm. Adalete güvenmek istiyorum. İkimizden birinin ölmesi mi gerekiyordu?" dedi.
UTANDIĞI İÇİN ODADAN ÇIKMIŞ
Gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan daha sonra M.K. isimli kadının şikayetiyle tekrar yakalanıp, tutuklanan şüphelilerin ise ifadeleri ortaya çıktı. Murat D., ifadesinde, Demet A.'nın kendisine ilgi duyduğunu ve uzaklaştırmak için de 17 yaşındaki oğluyla tanıştırdığını söyledi.