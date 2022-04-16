Rezidans dehşetine jet iddianame! 31.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor

İddianamede şunlara yer verildi: Süpheliler fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etti. Merve K.'nın kıyafetlerinin makas ile kesilmesi nedeniyle mala zarar verme suçu oluştu. Merve K.'ya 'orospu, fahişe, sürtük, varoş' gibi kelimeler kullanarak onur, şeref ve saygınlığına saldırıp hakaret suçu işlediler. Merve K.'nın cep telefonu ve çantasını zorla alarak yağma yaptılar.