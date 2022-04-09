Son dönemde artan sokak köpeği saldırılarından biri de Van'da yaşandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde yürüyüş yapan bir genç kız 7 köpeğin saldırına uğradı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanında yaşanan köpek saldırı olayının yaklaşık 1 hafta önce meydana geldiği belirtildi.