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    • Yaşam
    • 09.04.2022 18:23
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    • 09.04.2022 18:36
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    7 köpek birden saldırdı! Genç kızın zor anları kamerada

    Son dönemde artan sokak köpeği saldırıları devam ediyor. Saldırının son adresi Van oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde yürüyüş yapan genç kız, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırı anı kameralara yansıdı.

    AJANSLAR
    7 köpek birden saldırdı!

    Son dönemde artan sokak köpeği saldırılarından biri de Van'da yaşandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde yürüyüş yapan bir genç kız 7 köpeğin saldırına uğradı.

    Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanında yaşanan köpek saldırı olayının yaklaşık 1 hafta önce meydana geldiği belirtildi.

    7 KÖPEK BİRDEN SALDIRDI
    Güvenlik kameralarına yansıyan ve bugün bazı kişilerin sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntülerde, genç kız bir anda 7 köpeğin saldırısına uğruyor.

    ÇANTAYLA KENDİNİ KORUDU
    Elindeki çantayla kendisini korumaya çalışan kız, saldırıdan kurtulmak için koşarken de kamera açısından çıkıyor.

        Bazı görgü tanıkları öğrencinin çevrede devriye gezen güvenlik görevlileri tarafından kurtarıldığını anlatırken, yaşanan saldırı görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kampüs alanında çalışma yaptıkları ifade edildi.

        10 YAŞINDAKİ MİNİK MAHRA KÖPKE SALDIRISINDAN KAÇARKEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ
        Antalya'da, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyon çarpmasıyla yaralanan ve sağ bacağını kaybeden Mahra Melin, tedavisinin 23'üncü gününde yaşamını yitirdi.

        10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'a, 5 Mart saat 10.00 sıralarında, Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde yürürken, başıboş köpekler saldırdı.

        KÖPEKLERDEN KAÇARKEN KAMYON ÇARPTI
        Köpeklerden kaçmaya çalışırken yola çıkan Mahra'ya, kamyon çarptı. Sağ bacağı kamyonun ön tekerinin altında kalan Mahra, yaralandı.

        Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mahra, 3,5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

        Ertesi gün saat 01.00 sıralarında beyninin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle 2'nci kez ameliyat edilen Mahra, sağ bacağını kaybetti.

        Mahra Melin Pınar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin 23'üncü gününde yaşamını yitirdi.

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