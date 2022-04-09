Son dönemde artan sokak köpeği saldırılarından biri de Van'da yaşandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde yürüyüş yapan bir genç kız 7 köpeğin saldırına uğradı.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanında yaşanan köpek saldırı olayının yaklaşık 1 hafta önce meydana geldiği belirtildi.
7 KÖPEK BİRDEN SALDIRDI
Güvenlik kameralarına yansıyan ve bugün bazı kişilerin sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntülerde, genç kız bir anda 7 köpeğin saldırısına uğruyor.
ÇANTAYLA KENDİNİ KORUDU
Elindeki çantayla kendisini korumaya çalışan kız, saldırıdan kurtulmak için koşarken de kamera açısından çıkıyor.