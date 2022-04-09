Bakan bir daha bakıyor! Balıkesir'de camisiz minare dikkat çekiyor: Köy var sanıp yanına gelenler oluyor

"KÖY VAR SANIP YANINA GELENLER OLUYOR"

Muhtar İbrahim Cicibaş konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Yoldan gelip geçenler minareyi görerek burada köy var deyip minarenin yanına kadar gelenler oluyor. Minare tek başına kalmasına rağmen herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Minarenin bakımı için sadece badanası yapılıyor. Minare için belli zamanlarda bakımı yapılıyor. Zaten bu minareyi yapan usta depremde çatladıktan sonra gelerek iki yerinden kanca atarak 'eğer bu minare yıkılırsa ben bu minareyi tekrar para almadan yapacağım' diye söylemiş."