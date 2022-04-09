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    • Yaşam
    • 09.04.2022 15:41
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    • 09.04.2022 15:44
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    Bakan bir daha bakıyor! Balıkesir'de camisiz minare dikkat çekiyor: Köy var sanıp yanına gelenler oluyor

    Işıklar Kırsal Mahallesi'nin deprem ve sel felaketi sonrasında taşınmasıyla birlikte eski konumda kalan caminin minaresi yıllara meydan okuyor. Muhtar İbrahim Cicibaş konuşmasında, "Yoldan gelip geçenler minareyi görerek burada köy var deyip minarenin yanına kadar gelenler oluyor. Minare tek başına kalmasına rağmen herhangi bir tehlike oluşturmuyor." dedi.

    Bakan bir daha bakıyor!

    Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Işıklar Kırsal Mahallesi'nde 1964 yılında meydana gelen deprem ve ardından yaşanan sel felaketi sonrası mahalle, başka bir yere taşındı.

    Şimdilerde ise Işıklar Mahallesi'nin eski bulunduğu konumda camisi olmayan minare görenlerin dikkatini çekiyor.

    ISSIZ KÖYDE CAMİSİZ MİNARE

    Deprem öncesinde yapılan caminin minaresi aradan geçen 59 yıla rağmen dimdik ayakta duruyor.

    Işıklar Kırsal Mahallesi Muhtarı İbrahim Cicibaş eski yerleşim yerinde dimdik ayakta duran camisiz minaresinin hikayesini anlattı.

    MUHTAR CİCİBAŞ: KÖY TAŞININCA TEK KALDI

    Eski yerleşim yerinde kalan minarenin yabancılar tarafından ilgi gördüğünü söyleyen Cicibaş, şu şekilde konuştu:

        "Camisiz minarenin bulunduğu alan köyümüzün taşınmadan önceki yerleşim yerinde bulunuyor. Köyümüzün ilk kuruluş tarihi kimse tarafından bilinmiyor. 1960'l yıllarda sel baskını, 1964 yılında meydana gelen deprem nedeniyle köyümüz şimdiki yerine taşınmış. 1962 yılında köyümüzün camisine yapılan minare 1964 yılındaki depremde çatlama olmuş. Minareyi yapan usta depremde zarar gören minareyi tamir etmiş. Bunun akabinde ise 1967 yılında köyümüz şimdiki bulunduğu yere taşınmış. Köyün taşınmasının ardından bulunun tüm binalar zaman içinde yıkıldı ama minareye kimse elini sürmedi. Şu anda minare tek olarak tarım arazilerinin içinde yer alıyor."

        "KÖY VAR SANIP YANINA GELENLER OLUYOR"

        Muhtar İbrahim Cicibaş konuşmasının devamında şunları söyledi:

        "Yoldan gelip geçenler minareyi görerek burada köy var deyip minarenin yanına kadar gelenler oluyor. Minare tek başına kalmasına rağmen herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Minarenin bakımı için sadece badanası yapılıyor. Minare için belli zamanlarda bakımı yapılıyor. Zaten bu minareyi yapan usta depremde çatladıktan sonra gelerek iki yerinden kanca atarak 'eğer bu minare yıkılırsa ben bu minareyi tekrar para almadan yapacağım' diye söylemiş."
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        Haberler Yaşam Bakan bir daha bakıyor! Balıkesir'de camisiz minare dikkat çekiyor: Köy var sanıp yanına gelenler oluyor
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