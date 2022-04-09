Bakan bir daha bakıyor! Balıkesir'de camisiz minare dikkat çekiyor: Köy var sanıp yanına gelenler oluyor

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Işıklar Kırsal Mahallesi'nde 1964 yılında meydana gelen deprem ve ardından yaşanan sel felaketi sonrası mahalle, başka bir yere taşındı.
Şimdilerde ise Işıklar Mahallesi'nin eski bulunduğu konumda camisi olmayan minare görenlerin dikkatini çekiyor.
ISSIZ KÖYDE CAMİSİZ MİNARE
Deprem öncesinde yapılan caminin minaresi aradan geçen 59 yıla rağmen dimdik ayakta duruyor.
Işıklar Kırsal Mahallesi Muhtarı İbrahim Cicibaş eski yerleşim yerinde dimdik ayakta duran camisiz minaresinin hikayesini anlattı.
MUHTAR CİCİBAŞ: KÖY TAŞININCA TEK KALDI
Eski yerleşim yerinde kalan minarenin yabancılar tarafından ilgi gördüğünü söyleyen Cicibaş, şu şekilde konuştu: