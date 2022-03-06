Başıboş köpek saldırısından kaçarken kamyon altında kaldı! Küçük Mahra Melin Pınar yaşam mücadelesi veriyor





MAHRA: "KÖPEK KOVALADI BABACIĞIM"

Sağ bacağı parçalanan Mahra Melin Pınar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren küçük kızın babası Murat Pınar, olayda ihmaller olduğunu ve bunun çözüme kavuşması gerektiğini söyledi. Olayın yaşandığı bölgede 4-5 başıboş köpeğin son 1 aydır olduğunu belirten Pınar, "Çete gibi dolaşıyorlar. İlk defa benim çocuğumu kovalamadılar. İnsanlar oradan gelip geçmeye korkuyor. Köpek kovalamaya başlamış ve kamyonun altına girmiş. Arkadaşım, 'kızına kamyon çarptı' deyince, hemen çıkıp ambulanstan önce geldim. Kızım ne oldu dediğimde, 'Köpek kovaladı babacığım' dedi. Sonra alıp götürdüler. Ve hala köpekler orada. Köpeklerin neden orada olduğuna gidip bakan bir Allah'ın kulu yok. Burada belediyenin işine sahip çıkmasını, o köpeklerin neden orada olduğunun sebeplerini araştırıp çözüm bulmasını istiyorum. Bugün bu çocuğuma yaptı, iki çocuğum daha var. Saldırgan bir köpek kovaladığında korkmayan insan olmaz herhalde" dedi.