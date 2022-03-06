Başıboş köpek saldırısından kaçarken kamyon altında kaldı! Küçük Mahra Melin Pınar yaşam mücadelesi veriyor

Antalya'da kendisini kovalayan köpekten kaçarken yola çıkıp kamyonun altında kalan 9 yaşındaki Mahra'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kızının sağ bacağının paramparça olduğunu söyleyen baba Murat Pınar, "Kızımın hayati tehlikesi sürüyor. Yaşaması için de çaba sarf ediyorlar. Köpek ısırsa kamyonun ezmesinden daha iyiydi. Belki bu hale gelmezdi, etrafta insanlar vardı, koşup kurtarırlardı" diyerek gözyaşı döktü.
Olay, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı. O esnada İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 kullandığı kamyonun tekeri Mahra'nın sağ bacağının üstünden geçti.
Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti. Çevredekilerin yardımıyla ihbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan küçük kız ambulansla Antalya'ya sevk edildi. Sürücü Yayla, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.