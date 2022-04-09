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    • Yaşam
    • 09.04.2022 20:19
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    • 09.04.2022 20:20
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    Balıkesir'de dehşet! Tartıştığı oğlunu satırla öldürdü

    Balıkesir'de satırlı baba dehşeti... Balıkesir’in Edremit ilçesinde baba - oğul arasında çıkan tartışmada baba oğlunu satır ile keserek ölümüne neden oldu.

    İHA
    Oğlunu satırla kesti!

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde baba oğul arasında çıkan tartışmada baba oğlunu satır ile keserek ölümüne neden oldu.

    BAŞ BOYUN VE KOLLARINDAN SATIRLA YARALADI
    Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Altınkum Mahallesi, Dalyan Mevkii, Kayalıklar bölgesinde M.S. (58) ile oğlu Barış S. (32) arasında ailevi nedenler ile tartışma çıktı. Araç içerisinde şüpheli M.S. satır ile oğlu Barış S.'yi kol, baş, boyun ve çene kısımlarından yaraladı.

    GÖZALTINA ALINDI
    Barış S., aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. Baba M.S. ise olay yerinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Timleri tarafından gözaltına alındı. Barış S.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Edremit Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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