Hastalığına çare bulunamayan Yunus bebek tedavi için Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi

Hastalığına çare bulunamayan Fas asıllı 2 aylık Yunus bebek, tedavi için Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi.
Anne Zeynep Rahou, Fas ve Hollanda'da hastalığına çare bulunamayan 2 aylık bebeğinin tedavisi için sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'den yardım istemişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan yaptığı paylaşımında, Faslı Yunus bebeğin hastalığı olduğunu belirterek "Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz.' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanı'mıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor." ifadesini kullanmıştı.
Bakan Koca, paylaşımında Yunus bebeğin annesinin yardım istediği videoyu paylaşmıştı.