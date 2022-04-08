Hastalığına çare bulunamayan Yunus bebek tedavi için Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi





"Ailesi Faslı olan Yunus'ta doğuştan gelen primer silyer diskinezi hastalığı var. Makineye bağlanarak nefes alıyor. Aksi takdirde kısa sürede kaybedilebilir. Yunus'un annesi tüm seçenekleri zorlamış. 'Hepsinde elimizdeki sonuç çocuğumuzun ölümüydü.' diyor. 'Fas'taki doktorlar Türkiye'dekiler kadar tecrübeli ve kaliteli değil.' dendiğinde, Cumhurbaşkanımızdan medya aracılığıyla yardım istedi. Yunus bebek şimdi annesiyle Türkiye'de."



"YOL BOYUNCA HASTA STABİLDİ"

Yunus bebeğin durumuyla ilgili gazetecilere bilgi veren Sağlık Bakanlığı uçak ambulansında görevli doktor Okan Erol, bebeğin "primer silyer diskinezi" denilen nadir görülen bir hastalığı olduğunu belirtti.