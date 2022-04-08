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    • Yaşam
    • 09.04.2022 03:25
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    • 09.04.2022 03:25
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    Hastalığına çare bulunamayan Yunus bebek tedavi için Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi

    Hollan'da ve Fas'ta hastalığına çare bulunamayan Yunus bebeğin annesi Zeynep Rahou, Türkiye ve Başkan Erdoğan'dan yardım istemişti. Mazlum ailenin yardım çağrısına sessiz kalmayan Türkiye hemen girişimleri başlatarak, Fas asıllı 2 aylık Yunus bebeğin tedavisi için Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi.

    AA
    Yunus bebek Türkiye’de

    Hastalığına çare bulunamayan Fas asıllı 2 aylık Yunus bebek, tedavi için Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi.


    Anne Zeynep Rahou, Fas ve Hollanda'da hastalığına çare bulunamayan 2 aylık bebeğinin tedavisi için sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'den yardım istemişti.



    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan yaptığı paylaşımında, Faslı Yunus bebeğin hastalığı olduğunu belirterek "Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz.' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanı'mıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor." ifadesini kullanmıştı.



    Bakan Koca, paylaşımında Yunus bebeğin annesinin yardım istediği videoyu paylaşmıştı.



            BAKAN KOCA'DAN TÜRKİYE'YE GETİRİLEN BEBEĞİN DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
            Sağlık Bakanı Koca, Yunus bebeğin durumuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hollanda doğumlu 2 aylık Yunus'un, uçak ambulansla Türkiye'ye getirildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:



            "Ailesi Faslı olan Yunus'ta doğuştan gelen primer silyer diskinezi hastalığı var. Makineye bağlanarak nefes alıyor. Aksi takdirde kısa sürede kaybedilebilir. Yunus'un annesi tüm seçenekleri zorlamış. 'Hepsinde elimizdeki sonuç çocuğumuzun ölümüydü.' diyor. 'Fas'taki doktorlar Türkiye'dekiler kadar tecrübeli ve kaliteli değil.' dendiğinde, Cumhurbaşkanımızdan medya aracılığıyla yardım istedi. Yunus bebek şimdi annesiyle Türkiye'de."


            "YOL BOYUNCA HASTA STABİLDİ"
            Yunus bebeğin durumuyla ilgili gazetecilere bilgi veren Sağlık Bakanlığı uçak ambulansında görevli doktor Okan Erol, bebeğin "primer silyer diskinezi" denilen nadir görülen bir hastalığı olduğunu belirtti.



            Hastanın entübe ve solunum cihazına bağlı olduğu bilgisini veren Erol, "Hastayı hastanede teslim aldık. Uçakla da buraya naklettik. Yol boyunca hasta stabildi, aldığımız şartlarda aynı şekilde kara ambulansına teslim ettik, hastaneye tedavi için gitti. Üç kişilik ekiple gittik; bir doktor, 2 sağlık personeli. Oradan bebek, anne ve babasıyla birlikte ülkemize geldik. Birtakım tetkikleri, bir tanısı var. O tanı üzerinde hastanede gerekli tedavisi devam edecektir." dedi.

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