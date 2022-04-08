Annesi, Başkan Erdoğan'dan yardım istemişti... Sağlık Bakanlığı'na ait uçak Faslı Yunus bebek için Hollanda'ya gidiyor

ANNESİ BAŞKAN ERDOĞAN'A SESLENMİŞTİ

Yunus'un annesi Zeynep, "Fas'taki doktorlar, Türkiye'de olduğu kadar tecrübeli ve kaliteli değil. Bize isterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz, ya da fişi çekip çocuğunuzun normal havayı solumasını ama böyle olursa da zamanla ciğerlerinin çürüyerek öleceğini söylediler. Yani elimizdeki tek seçenek çocuğumuzun ölecek olması." ifadelerini kullandı.