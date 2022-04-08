Annesi, Başkan Erdoğan'dan yardım istemişti... Sağlık Bakanlığı'na ait uçak Faslı Yunus bebek için Hollanda'ya gidiyor

Hastalığına Fas'ta ve Hollanda'da tedavi bulunamayan Yunus bebeğin annesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek Türkiye'den yardım istedi.
Bakan Koca, Yunus bebeğin annesinin yardım isteğini geri çevirmeyerek Bakanlığa ait uçağın Hollanda'ya hareket edeceğini açıkladı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Faslı Yusuf bebeğin bir hastalığı var. Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor" ifadelerini kaydetti.
Bakan Koca'nın açıklamaları sonrası A Haber canlı yayınına bağlanan Yunus bebeğin annesi, Zeynep Raohu, "Dünyaya seslendim b
ANNESİ BAŞKAN ERDOĞAN'A SESLENMİŞTİ
Yunus'un annesi Zeynep, "Fas'taki doktorlar, Türkiye'de olduğu kadar tecrübeli ve kaliteli değil. Bize isterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz, ya da fişi çekip çocuğunuzun normal havayı solumasını ama böyle olursa da zamanla ciğerlerinin çürüyerek öleceğini söylediler. Yani elimizdeki tek seçenek çocuğumuzun ölecek olması." ifadelerini kullandı.