Faslı Yunus bebeğin annesi Zeynep Rahou A Haber canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu: Dünyaya çağrı yaptım sadece Erdoğan duydu

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Oğlunun sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren anne, "PCD'si var, PCD ile yaşayabilirsiniz aslında hayatınız boyunca. Bir birikme oluyor akciğerinde, hastaneye geldiğinde ne yapacağını bilemedi doktorlar ama Türkiye'de bunun tedavisi yapılmış, semptomları azaltılarak PCD ile hayatını yaşayan çocuklar varmış. Burada çocuğunuz ölebilir dediler, ben çocuğumu öldürmeyin dedim. Sisteme bağlı bir şekilde nefes almaya devam ediyor dedim. Bana iki seçenek sundular, ya oğlum akciğerindeki hastalıktan dolayı yavaş yavaş ölecek ya da ötanazi ile hızlı acısız ölecek dediler. Ben de neden böyle dedim uzmanlarla konuştum. Türkiye'deki doktorlar tedavi edebilir dediler." diye konuştu.



Hollanda'daki doktorların gurur yapıp Türkiye'den yardım istemdiğini belirten Zeynep Rahou, "Türkiye'de bu konuda uzman doktorlar varmış dedim ve bana güldüler, "Bizden daha mı iyi o doktorlar" diye. Ben de yüzde yüz eminim dedim. Daha iyi hastaneleri daha iyi doktorlar ve tıbbi yöntemleri var dedim. Gurur yapıp Türkiye'den yardım istemedikleri için bunu ben yapacağım dedim. Yardım alabileceğim yer burası dedim, bana yardım edecek tek dünya lideri var dedim. Milyonlara yardım eden Başkan Erdoğan'a mesaj attım." dedi.



BUGÜN GETİRİLECEK

Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansın bugün Hollanda'daki Yunus bebeği Ankara'ya getireceği öğrenildi.

Benzer bir durum da Hollanda'da fişi çekilmek istenirken A Haber'in yayınları sonrası Türkiye'ye getirilen lösemi hastası Dilara Şahin, Türk doktorların elinde iyileşmeye başladı. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden ve Dilara'nın Türkiye'ye getiriliş süreciyle ilgili konuşan babası Oğuz Şahin, "Yunus'un annesinin yaşadığı duyguları biz de yaşadık. İnanılmaz mutlu ve gururluyum, Zeynep hanımın yaşadıklarını anlayan ailelerden biri de biziz. Aynı durumu yaşadık, gördük. Ümitlerimiz bittiği anda inanılmayacak bir şey oldu ve Cumhurbaşkanımız bizim sesimizi duydu. Onun bir can bir nefes her şeyden kıymetliydi." dedi.