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    • 08.04.2022 12:52
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    Faslı Yunus bebeğin annesi Zeynep Rahou A Haber canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu: Dünyaya çağrı yaptım sadece Erdoğan duydu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünya üzerindeki mazlumların umudu olmaya devam ediyor. Geçtiimiz aylarda Hollanda'nın yaşam fişi çekilip ölüme terk edilecek olan Dilara Şahin'in Türkiye'ye getirilmesi için talimat veren Başkan Erdoğan şimdi de oğlu için dünyaya çağrı yapan Fas'lı bir annenin sesini duydu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastalığına çare bulunamayan Faslı Yunus bebeğin tedavi için bugün uçak ambulansla Hollanda'dan Türkiye'ye getirileceğini bildirdi. A Haber canlı yayına bağlanan anne Zeynep Rahou, "Bütün dünyadan yardım istedim kimse dönmedi. Sadece Erdoğan yanıt verdi." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Dünyaya çağrı yaptım sadece Erdoğan duydu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastalığına çare bulunamayan Faslı Yunus bebeğin tedavi için bugün uçak ambulansla Hollanda'dan Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.

    Sosyal medya hesabından anne Zeynep Rahou'nun bebeğinin tedavisi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'den yardım istediği videoyu paylaşan Koca, "Faslı Yusuf bebeğin bir hastalığı var. Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz.' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor." ifadelerini kullandı.



    DÜNYAYA ÇAĞRI YAPTIM SADECE ERDOĞAN DUYDU
    Türkiye'den gelen sevinçli haberin ardından A Haber canlı yayınına katılan acılı anne Zeynep Rahou gözyaşlarıyla duygularını paylaştı. Rahou, "Bütün dünyadan yardım istedim kimse dönmedi. Sadece Erdoğan yanıt verdi." dedi.

    Rahou, "Dualarım dünya lideri Erdoğan için" ifadelerini kullandı.

    Hollanda'da oğlu için bir semptom belirlenemedi ve tedavinin yapılmadığnı belirten Rahou, "Gönderdikleri uzmanlar tam anlamıyla uzmanı değil, en iyisini gönderdiklerini söylemişlerdi ama en iyisi değillermiş, o yüzden Türkiye'ye yardımı talebinde bulundum. Çünkü çocuğumu kurtarmak istiyorum, oğlumun nefes alması için bunlara ihtiyaç duydum ve o yüzden akciğerlerindeki bir darbeden, hastalıktan dolayı en basitinden soluk alamıyordu başka çarem kalmamıştı." ifadelerini kullandı.

        ERDOĞAN VE AİLESİ İÇİN BU RAMAZAN AYINDA DUALARIMI EDECEĞİM
        Gözyaşları içinde Başkan Erdoğan'a teşekkür eden ve onun milyonlarca insana yardım ettiğini belirten anne, "Herkesten bütün dünyadan yardım istedim kimse bana dönmedi ama sadece Türkiye yanıt verdi ve Başkan Erdoğan yanıt verdi. Lideriniz Recep Tayyip Erdoğan beni dinleyen tek kişi oydu oğlumun ölmemesini istedi. Kalbi olan ve başkası için çalışan birisi o, Suriye'deki gibi milyonlarca insana da böyle yaklaştı.Teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Özellike bu Ramazan ayında bu Cuma gününde her şeyin bu kadar hızlı gelişmesinden ötürü müteşekkirim. Erdoğan ve ailesi için bu Ramazan ayında dualarımı edeceğim. Türkiye ve Türkiye halkına dualarımı edeceğim. Onların iyiliği için elimden gelen her şeyi yapacağım. Oğlum sağlıklı bir şekilde büyürse gelecekte Başkan Erdoğan'ı ona anlatacağım ve diyeceğim ki; Türkiye ve Türk halkı senin kurtarıcıların. Ailem asla bunu unutmayacak. Başkan Erdoğan'a gerçekten müteşekkiriz. " dedi.


        SAĞLIK DURUMU NASIL?
        Oğlunun sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren anne, "PCD'si var, PCD ile yaşayabilirsiniz aslında hayatınız boyunca. Bir birikme oluyor akciğerinde, hastaneye geldiğinde ne yapacağını bilemedi doktorlar ama Türkiye'de bunun tedavisi yapılmış, semptomları azaltılarak PCD ile hayatını yaşayan çocuklar varmış. Burada çocuğunuz ölebilir dediler, ben çocuğumu öldürmeyin dedim. Sisteme bağlı bir şekilde nefes almaya devam ediyor dedim. Bana iki seçenek sundular, ya oğlum akciğerindeki hastalıktan dolayı yavaş yavaş ölecek ya da ötanazi ile hızlı acısız ölecek dediler. Ben de neden böyle dedim uzmanlarla konuştum. Türkiye'deki doktorlar tedavi edebilir dediler." diye konuştu.

        Hollanda'daki doktorların gurur yapıp Türkiye'den yardım istemdiğini belirten Zeynep Rahou, "Türkiye'de bu konuda uzman doktorlar varmış dedim ve bana güldüler, "Bizden daha mı iyi o doktorlar" diye. Ben de yüzde yüz eminim dedim. Daha iyi hastaneleri daha iyi doktorlar ve tıbbi yöntemleri var dedim. Gurur yapıp Türkiye'den yardım istemedikleri için bunu ben yapacağım dedim. Yardım alabileceğim yer burası dedim, bana yardım edecek tek dünya lideri var dedim. Milyonlara yardım eden Başkan Erdoğan'a mesaj attım." dedi.

        BUGÜN GETİRİLECEK
        Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansın bugün Hollanda'daki Yunus bebeği Ankara'ya getireceği öğrenildi.

        Benzer bir durum da Hollanda'da fişi çekilmek istenirken A Haber'in yayınları sonrası Türkiye'ye getirilen lösemi hastası Dilara Şahin, Türk doktorların elinde iyileşmeye başladı. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden ve Dilara'nın Türkiye'ye getiriliş süreciyle ilgili konuşan babası Oğuz Şahin, "Yunus'un annesinin yaşadığı duyguları biz de yaşadık. İnanılmaz mutlu ve gururluyum, Zeynep hanımın yaşadıklarını anlayan ailelerden biri de biziz. Aynı durumu yaşadık, gördük. Ümitlerimiz bittiği anda inanılmayacak bir şey oldu ve Cumhurbaşkanımız bizim sesimizi duydu. Onun bir can bir nefes her şeyden kıymetliydi." dedi.

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        Kasaba doktoru
        Haberler Güncel Faslı Yunus bebeğin annesi Zeynep Rahou A Haber canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu: Dünyaya çağrı yaptım sadece Erdoğan duydu
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