Faslı Yunus bebeğin annesi Zeynep Rahou A Haber canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu: Dünyaya çağrı yaptım sadece Erdoğan duydu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastalığına çare bulunamayan Faslı Yunus bebeğin tedavi için bugün uçak ambulansla Hollanda'dan Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.
Sosyal medya hesabından anne Zeynep Rahou'nun bebeğinin tedavisi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'den yardım istediği videoyu paylaşan Koca, "Faslı Yusuf bebeğin bir hastalığı var. Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz.' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor." ifadelerini kullandı.
Rahou, "Dualarım dünya lideri Erdoğan için" ifadelerini kullandı.
Hollanda'da oğlu için bir semptom belirlenemedi ve tedavinin yapılmadığnı belirten Rahou, "Gönderdikleri uzmanlar tam anlamıyla uzmanı değil, en iyisini gönderdiklerini söylemişlerdi ama en iyisi değillermiş, o yüzden Türkiye'ye yardımı talebinde bulundum. Çünkü çocuğumu kurtarmak istiyorum, oğlumun nefes alması için bunlara ihtiyaç duydum ve o yüzden akciğerlerindeki bir darbeden, hastalıktan dolayı en basitinden soluk alamıyordu başka çarem kalmamıştı." ifadelerini kullandı.